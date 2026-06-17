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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Возможность ракет для Украины от G7 и углублении топливного кризиса в РФ: главные новости ночи 17 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Горючее

Горючее / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 июня 2026 года:

  • G7 готова дать Украине лицензии на производство ракет: что решили лидеры саммита Читать далее –>

  • В России нарастает топливный кризис: дефицит бензина уже зафиксировали более чем в 50 регионах — СМИ Читать далее –>

  • США готовы вернуть санкции против российской нефти: Трамп сделал новое заявление Читать далее –>

  • В России заявили об атаке дронов на Москву: якобы сбиты 10 беспилотников Читать далее –>

  • В Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
65
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