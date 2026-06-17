Летнее солнцестояние 2026: какие приметы и предрассудки существуют в самый длинный день года

Летнее солнцестояние / © ТСН

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Летнее солнцестояние издавна считали магическим днем силы, а наши предки верили, что именно 21 июня можно привлечь удачу, очиститься от невзгод или, наоборот, навлечь беду, если нарушить определенные запреты.

В славянской традиции день летнего солнцестояния ассоциировался с наибольшей силой Солнца, природы и жизненной энергии. Именно поэтому люди внимательно наблюдали за символами природы и соблюдали особые правила.

Среди наиболее распространенных примет было убеждение: если встретить рассвет в этот день, человек получит здоровье и энергию на весь год. Считалось также, что утренняя роса 21 июня обладает целебной силой — ею умывались для красоты и защиты от болезней.

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Еще одна примета касалась погоды. Ясный солнечный день на летнее солнцестояние предвещал хороший урожай и теплое лето. Если шел дождь или небо было затянуто облаками, это могло означать неблагоприятный период для урожая.

Особое значение придавали снам в ночь перед солнцестоянием. Верили, что сны могут быть вещими и подсказывать важные события будущего.

Существовали и определенные предрассудки. К примеру, в этот день не советовали ссориться, ругаться или желать кому-то зла — считалось, что негативная энергия может вернуться к человеку втрое сильнее.

Также запрещалось отказывать в помощи просящим ее, ведь это могло принести финансовые трудности и неудачи. Наши предки верили: чем больше добра сделаешь в день солнцестояния, тем щедрее будет судьба.

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Еще одно поверье касалось воды и огня. Считалось, что в этот день природные стихии приобретают особую силу, поэтому люди пытались избегать неосторожного обращения с огнем и не заходили далеко в водоемы.

Сегодня многие воспринимают летнее солнцестояние как символ обновления, внутренней гармонии и начала нового жизненного цикла, хотя древние приметы до сих пор остаются частью народной культуры.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие традиции и обряды издавна проводили украинцы в самый длинный день года.

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