Мозг "репетирует" разговор за секунды до нее: интересное исследование

Мозг / © Credits

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Представьте: вы замечаете знакомого на вечеринке и еще до того, как сделаете первый шаг, в голове уже крутятся варианты, что сказать. Новое исследование показывает, что мозг может буквально репетировать социальное взаимодействие за секунды до того, как мы начнем двигаться.

Об этом пишет Сikavosti.

Исследователи наблюдали за активностью мозга данио-рерио (зебрафиш) при взаимодействии с другими рыбами. Перед тем, как рыба решала подплыть к другим, в ее мозге возникала короткая вспышка активности нейронов.

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Этот сигнал появлялся в паллиуме — участке мозга, отвечающего за более сложное, в том числе социальное, поведение.

Нейронный «отпечаток» был сугубо социальным: он не возникал, когда рыба преследовала движущуюся точку вместо другой рыбы. Когда ученые лазером разрушали соответствующие нейроны палиума, социальные подходы прекращались.

Как мозг готовится

Социальные контакты для животных — это вопрос выживания. Нужно решить, следует ли приближаться, как это сделать и какие могут быть последствия. Мозг не действует спонтанно, а поначалу «проигрывает» возможное взаимодействие в воображении.

В данио-рерио эту подготовку ученые увидели в паллиуме — части мозга, которую считают аналогом человеческой амигдалы и гиппокампа.

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Исследователи считают, что их работа поможет лучше понять, почему одни организмы более социальные, а другие нет. В перспективе такие знания могут стать основой поддержки людей, которым трудно социализироваться.

Напомним, человеческий мозг способен распознавать слова даже тогда, когда буквы в них перепутаны. Лингвистка Карен Столлзнов объяснила, что это явление, часто называемое «типогликемией», работает не через «магическое правило» о первой и последней букве, а благодаря контексту, распознаванию образов и прогнозированию содержания. Мозг быстро «достраивает» значение, когда текст предсказуем, но с длинными или сильно перемешанными словами чтения замедляется.

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