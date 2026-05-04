Мозг видит больше, чем написано: почему мы легко читаем перепутанные слова

Чтение / © Pexels

Реклама

Человеческий мозг способен распознавать слова даже тогда, когда буквы в них перепутаны. Но это работает не через «магическое правило» о первой и последней букве, а благодаря контексту, памяти и способности мозга прогнозировать содержание.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на объяснение лингвистки Университета Колорадо в Боулдере Карен Столлзнов.

Явление часто называют «типогликемией». Его обычно объясняют так: если первая и последняя буквы слова стоят на месте, порядок остальных вроде бы не имеет значения. Однако, по словам исследовательницы, это слишком упрощенное объяснение.

Реклама

«Чтение перемешанных слов гораздо меньше связано с каким-то магическим «правилом» о первой и последней букве, и гораздо больше – с тем, как наш мозг использует контекст, распознавание образов и прогнозирование», – пояснила Столлзнов.

Когда человек читает, мозг не всегда обрабатывает каждую букву поочередно. Он опирается на знакомые сочетания букв, форму слова и содержание всего предложения. Именно поэтому мы часто не замечаем ошибок в своих текстах: мозг видит не только написанное, но и то, что ожидает увидеть.

Легче всего читать перепутанные слова тогда, когда текст предсказуем. Если контекст ясен, мозг быстро «достраивает» значение. Но с длинными, редкими или сильно перемешанными словами этот механизм работает хуже – чтение замедляется, а понимание становится сложнее.

По словам Столлзнов, ключевую роль играет именно контекст: слова не воспринимаются изолированно, а всегда связаны с другими словами в предложении.

Реклама

Исследовательница заключает: люди могут читать слова с ошибками не потому, что порядок букв неважен, а потому, что мозг очень хорошо работает с неполной информацией и способен превращать хаос в понятное содержание.

Напомним, ученые предполагают, что наши предки-млекопитающие потеряли гены долголетия из-за необходимости быстро размножаться и выживать в эпоху доминирования гигантских динозавров.

Новости партнеров