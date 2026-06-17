В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 17 июня 2025 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.

Днепропетровщина: БпЛА в районе Павлограда, Синельниково, Славгорода и северо-западнее Никополя.

Запорожская область: БпЛА к северу от Вольнянской, курс - западный/юго-западный.

Группа БпЛА на/мимо Соленое северо-восточным курсом (г.Днепр/г.Каменское).

Напомним, Россия в ночь на 15 июня совершила одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. Последствия ушибов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу. Погибли пять человек, еще почти 40 получили ранения.

В результате ночных российских обстрелов Киева существенные разрушения потерпела Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под усиленной защитой Гаагской конвенции. Кроме того, повреждены «Мистецький арсенал» и киностудия им. О Довженко .

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