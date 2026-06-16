Покушение на Трампа: ФБР сорвало запланированное нападение с использованием дронов с взрывчаткой

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Правоохранительные органы США арестовали группу лиц, готовивших масштабный террористический акт с помощью дронов со взрывчаткой во время спортивного мероприятия в Вашингтоне. Благодаря скорым действиям силовиков удалось предотвратить атаку на исторический турнир UFC America 250, что позволило избежать очередного покушения на президента США Дональда Трампа в его день рождения.

Об этом сообщил директор ФБР Кэш Пател.

Детали масштабной спецоперации

Американские спецслужбы узнали о потенциальной угрозе еще 10 июня. Подозреваемые находились за пределами столичного региона, что требовало проведения сложной межгосударственной операции с участием Министерства юстиции.

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Пател отметил, что стражи порядка остановили запланированные атаки на стадии подготовки и взяли нескольких человек под стражу. Следственные действия по этому резонансному делу продолжаются, а спецслужбы обещают информировать общественность о новых деталях.

Дроны со взрывчаткой и чаты террористов

По информации директора ФРБ, злоумышленники планировали использовать беспилотные летательные аппараты, оснащенные взрывчаткой. Официальные лица подтвердили, что целью этой атаки было именно мероприятие UFC, которое было связано с Белым домом.

В ходе расследования силовики получили доступ к закрытой переписке злоумышленников в популярном мессенджере Signal. Оказалось, что 23 человека активно обсуждали подготовительную деятельность к предстоящему теракту в специальных чатах.

Защита граждан во время массовых мероприятий

Руководство бюро расследований высоко оценило работу своих агентов и партнеров из разных правоохранительных органов. По их словам, такие результаты являются лучшим примером эффективной следственной работы, хотя для команды это остается обычным делом.

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Главной целью спецслужб остается выявление и привлечение к ответственности всех угрожающих жизни американцев во время больших собраний. Граждан также призывают быть максимально бдительными и сообщать о каких-либо подозрительных действиях на специальную горячую линию бюро.

Покушение на Трампа — что известно

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп пережил два покушения. 14 июля на митинге в штате Пенсильвания 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс сумел обойти все контуры безопасности, расположился на крыше соседнего здания и открыл стрельбу из штурмовой винтовки с оптическим прицелом. Тогда Трамп чудом избежал гибели — один из шаров прошел очень близко к его голове, задев ухо. Силовики закрыли политика своими телами, однако тот успел подняться и поднял руку. Снайперы ликвидировали злоумышленника ответным огнем.

15 сентября произошла новая попытка покушения на Трампа во время игры в гольф. Злоумышленник задержан, политик не пострадал. Предотвратить трагедию сумел один из сотрудников Секретной службы — он заметил торчащий из кустов ствол и мгновенно среагировал, открыв огонь.

22 февраля агенты Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину после проникновения на охраняемый периметр резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

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26 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп и первая леди, произошла стрельба. Первые лица государства были эвакуированы, мероприятие отложено на месяц. Вероятный стрелок задержан.

Напомним, на днях Трампу оставили скрытое послание . Надпись «86 47» была обнаружена на газоне неподалеку от Белого дома. Неизвестные выжгли на траве цифры, хорошо заметные с высоты.

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