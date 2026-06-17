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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

Можливість ракет для України від G7 та поглиблення паливної кризи в РФ: головні новини ночі 17 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пальне

Пальне / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 червня 2026 року:

  • G7 готова дати Україні ліцензії на виробництво ракет: що вирішили лідери саміту Читати далі –>

  • У Росії наростає паливна криза: дефіцит бензину вже зафіксували у понад 50 регіонах — ЗМІ Читати далі –>

  • США готові повернути санкції проти російської нафти: Трамп зробив нову заяву Читати далі –>

  • У Росії заявили про атаку дронів на Москву: нібито збито 10 безпілотників Читати далі –>

  • У Криму пролунали вибухи та зникло світло: повідомляють про атаку дронів Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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