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Можливість ракет для України від G7 та поглиблення паливної кризи в РФ: головні новини ночі 17 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 червня 2026 року:
G7 готова дати Україні ліцензії на виробництво ракет: що вирішили лідери саміту Читати далі –>
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