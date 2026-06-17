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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Кейт і Вільям назвали школу, в якій продовжить навчання їхній старший син - принц Джордж

Після того, як Джорджу в липні виповниться 13 років, старший син принца Вільяма та принцеси Кейт у вересні перейде до середньої школи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Кейт та принц Джордж

Принцеса Кейт та принц Джордж / © Getty Images

Вже офіційно підтверджено, що принц Джордж розпочне навчання в Ітонському коледжі у вересні. В даний час хлопчик навчається у випускному класі школи Ламбрук у Беркширі, недалеко від їхнього будинку Форест Лодж у Віндзорі, разом зі своїм братом принцом Луї та сестрою принцесою Шарлоттою.

"Кенсінгтонський палац підтверджує, що принц Джордж почне навчання в Ітонському коледжі у вересні цього року", - йдеться в офіційній заяві.

Принц Джордж та його молодший брат принц Луї / © Getty Images

Принц Джордж та його молодший брат принц Луї / © Getty Images

Це рішення означає, що принц Джордж піде шляхом свого батька, принца Вільяма, і відвідуватиме традиційну школу для хлопчиків, навчання в якій коштує 63 298 фунтів стерлінгів на рік (майже 85 тисяч доларів).

Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

Принц Джордж і принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям відвідував цю школу, де навчалися хлопчики з 13 до 18 років, від 1995 до 2000 рік, ставши першим високопоставленим членом королівської сім'ї, який здобув освіту в Ітоні. Його молодший брат принц Гаррі теж там навчався, хоча їхня мати принцеса Діана була проти цього.

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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