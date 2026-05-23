В Москве всю ночь раздавались взрывы: власти РФ заявили о массированной атаке дронов

В ночь на 23 мая Москву атаковали беспилотники . Российские власти заявили о работе противовоздушной обороны и серии убытков дронов, якобы летевших в сторону российской столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи несколько раз сообщал о новых волнах атаки. Сначала, по его словам, силы ПВО Минобороны РФ сбили два беспилотника. Впоследствии он заявил об уничтожении еще двух дронов, затем трех, еще одного и еще двух БпЛА.

Таким образом, по заявлениям российской стороны, в общей сложности было сбито по меньшей мере 10 беспилотников.

На местах падения обломков, как утверждают власти РФ, работали экстренные службы. О пострадавших или разрушениях официально не сообщалось.

