Администрация Трампа заставляет претендентов на грин-карту покидать США - CNN

Администрация президента США Дональда Трампа вводит новые жесткие правила для желающих получить грин-карту . Теперь иностранцы, находящиеся в США, должны будут покинуть страну и подавать документы на постоянное проживание через американские консульства в своих государствах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на новое решение Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что новая политика должна "вернуть иммиграционную систему в ее первоначальный замысел" и уменьшить количество случаев, когда люди после отказа остаются в стране нелегально. В то же время исключения обещают только при "чрезвычайных обстоятельствах".

По данным американских медиа, изменения могут затронуть сотни тысяч человек, в том числе тех, кто уже легально проживает в США по рабочим, студенческим или другим визам. Критики решения предупреждают, что новые правила могут привести к разделению семей, потере работы и многолетним задержкам в рассмотрении документов.

Иммиграционные адвокаты и правозащитники уже заявили о подготовке судебных тяжб против администрации Трампа.

Напомним, в октябре прошлого года Государственный департамент США ввел новацию, по которой уже на этапе подачи заявки для участия в лотерее Diversity Visa (DV), которую называют «грин-картой», придется уплатить за электронный регистрационный сбор . Оплата установлена в размере 1 доллара для всех участников.

