- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 2 хв
Адміністрація Трампа змушує претендентів на грін-карту залишати США — CNN
Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові правила для отримання грін-карт. Іноземці, які перебувають у США, тепер мають виїжджати з країни та подавати документи через американські консульства за кордоном.
Адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджує нові жорсткі правила для охочих отримати грін-карту. Відтепер іноземці, які перебувають у США, повинні будуть залишити країну та подавати документи на постійне проживання через американські консульства у своїх державах.
Про це повідомляє CNN із посиланням на нове рішення Служби громадянства та імміграції США (USCIS).
У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що нова політика має “повернути імміграційну систему до її первинного задуму” та зменшити кількість випадків, коли люди після відмови залишаються у країні нелегально. Водночас винятки обіцяють лише за “надзвичайних обставин”.
За даними американських медіа, зміни можуть зачепити сотні тисяч людей, зокрема тих, хто вже легально проживає у США за робочими, студентськими чи іншими візами. Критики рішення попереджають, що нові правила можуть призвести до розділення сімей, втрати роботи та багаторічних затримок у розгляді документів.
Імміграційні адвокати та правозахисники вже заявили про підготовку судових позовів проти адміністрації Трампа.
Мета-заголовок: У США змінюють правила отримання грін-карт: мігрантів змусять залишати країну
Мета-опис: Адміністрація Трампа запровадила нові правила для отримання грін-карт. Іноземці повинні будуть виїжджати зі США та подавати документи через консульства у своїх країнах.
Нагадаємо, торік у жовтні Державний департамент США запровадив новацію, за якою вже на етапі подання заявки для участі в лотереї Diversity Visa (DV), яку називають «грін-картою», доведеться сплатити за електронний реєстраційний збір. Оплату встановлено в розмірі 1 долара для всіх учасників.