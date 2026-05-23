Світ
81
2 хв

Адміністрація Трампа змушує претендентів на грін-карту залишати США — CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові правила для отримання грін-карт. Іноземці, які перебувають у США, тепер мають виїжджати з країни та подавати документи через американські консульства за кордоном.

Олена Кузьмич
Грін-карт

Грін-карт / © livejournal.com

Адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджує нові жорсткі правила для охочих отримати грін-карту. Відтепер іноземці, які перебувають у США, повинні будуть залишити країну та подавати документи на постійне проживання через американські консульства у своїх державах.

Про це повідомляє CNN із посиланням на нове рішення Служби громадянства та імміграції США (USCIS).

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що нова політика має “повернути імміграційну систему до її первинного задуму” та зменшити кількість випадків, коли люди після відмови залишаються у країні нелегально. Водночас винятки обіцяють лише за “надзвичайних обставин”.

За даними американських медіа, зміни можуть зачепити сотні тисяч людей, зокрема тих, хто вже легально проживає у США за робочими, студентськими чи іншими візами. Критики рішення попереджають, що нові правила можуть призвести до розділення сімей, втрати роботи та багаторічних затримок у розгляді документів.

Імміграційні адвокати та правозахисники вже заявили про підготовку судових позовів проти адміністрації Трампа.

Нагадаємо, торік у жовтні Державний департамент США запровадив новацію, за якою вже на етапі подання заявки для участі в лотереї Diversity Visa (DV), яку називають «грін-картою», доведеться сплатити за електронний реєстраційний збір. Оплату встановлено в розмірі 1 долара для всіх учасників.

