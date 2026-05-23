После атаки по Новороссийску вспыхнул пожар на крупнейшем нефтяном терминале юга РФ (фото)
После украинской атаки на Новороссийск в ночь на 22 мая вспыхнул пожар, вероятно, на перевалочном комплексе «Шесхарис» — одном из ключевых нефтяных терминалов России на Черном море.
Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ видео последствий удара.
Как отметил аналитик, кадры, обнародованные Supernova+, были сняты с трассы М-4 «Дон», которая проходит по восточной части Цемесской бухты. На основе геолокации и анализа местности он пришел к выводу, что возгорание с высокой вероятностью произошло именно на ДК «Шесхарис».
Перевалочный комплекс "Шесхарис" является крупнейшим нефтяным терминалом на юге России. Объект входит в структуру АО «Черномортранснефть» компании «Транснефть» и используется для приемки, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры.
По данным ASTRA, этот объект уже подвергался атакам ранее — в начале марта и в начале апреля.
Пока официальное подтверждение масштабов повреждений или последствий пожара российские власти не обнародовали.
Напомним, что ранее Украина вывела из строя большинство крупных НПЗ России, статистика шокирует