После атаки по Новороссийску вспыхнул пожар на крупнейшем нефтяном терминале юга РФ (фото)

Атака на Новороссийск

В Новороссийске после атаки беспилотников возник пожар, вероятно, на территории перевалочного комплекса "Шесхарис".

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ видео последствий удара.

Как отметил аналитик, кадры, обнародованные Supernova+, были сняты с трассы М-4 «Дон», которая проходит по восточной части Цемесской бухты. На основе геолокации и анализа местности он пришел к выводу, что возгорание с высокой вероятностью произошло именно на ДК «Шесхарис».

Перевалочный комплекс "Шесхарис" является крупнейшим нефтяным терминалом на юге России. Объект входит в структуру АО «Черномортранснефть» компании «Транснефть» и используется для приемки, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры.

По данным ASTRA, этот объект уже подвергался атакам ранее — в начале марта и в начале апреля.

Пока официальное подтверждение масштабов повреждений или последствий пожара российские власти не обнародовали.

