Точно не овсянка с кофе: чем нужно завтракать, чтобы иметь энергию на весь день

Что нужно есть на завтрак / © Unsplash

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Популярные представления об идеальном завтраке с кофе, овсяной кашей или протеиновым коктейлем вместо полноценного блюда могут навредить здоровью. А что тогда можно есть на завтрак, чтобы не ухудшить самочувствие?

Больше об этом рассказала гастропсихолог, профессор Елена Губская для «Ранок вдома».

Что полезно есть на завтрак

Специалист подробно разобрала распространенные стереотипы и объяснила, как правильный первый прием пищи влияет на организм. По словам профессора, утренний прием пищи является критически важным для восстановления энергетического баланса после ночи.

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«После качественного первого приема пищи человек менее склонен к перееданию в течение дня», — объясняет Елена Губская.

Традиционную овсяную кашу гастроэксперт не считает достаточным блюдом для начала дня, ведь в нем несбалансированный состав. В овсяной каше нет белков и жиров, а есть только углеводы. Поэтому овсяная каша не может быть полноценным завтраком. К ней лучше добавлять белковые продукты — яйца или мясо.

Также утром на голодный желудок нельзя употреблять свежевыжатые соки и кофе. Эти напитки запускают активное выделение желудочного сока. Это очень опасно для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

В качестве альтернативы завтраку многие употребляют протеиновые коктейли. Это тоже вредно. Они не способны заменить полноценный завтрак, поскольку лишены клетчатки, еще содержат сахарозаменители, которые провоцируют аппетит.

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«Именно отсутствие пищевых волокон может приводить к проблемам с пищеварением, в частности к запорам», — объясняет специалист.

Для поддержания высокой работоспособности, концентрации и стабильной энергии нужно завтракать в промежутке между 7:00 и 9:00 утра.

В идеальном завтраке должны быть следующие продукты:

цельнозерновой хлеб;

каши;

бобовые;

яйца;

сыр;

натуральные йогурты;

орехи;

авокадо;

жирная рыба.

Самый плохой завтрак для кожи

Напомним, что сочетание кофе и бутерброда на завтрак является примером «пустой пищи», которая истощает организм, портит внешность и ухудшает самочувствие. Из-за избытка быстрых углеводов и дефицита белков и жиров такое питание не дает длительной сытости и энергии.

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Кроме того, выпечка или белый хлеб вызывает резкий скачок сахара в крови. Вслед за этим уровень энергии стремительно падает, начинается чувство усталости, сонливость и сильный голод задолго до обеда.

В качестве здоровой альтернативы нутрициологи советуют выбирать сбалансированные варианты. Вместо быстрых перекусов следует готовить цельнозерновую овсянку долгой варки со сливочным или кокосовым маслом, ягодами, фруктами и орехами. К каше нужно брать отварное куриное яйцо.

Такой подход обеспечит длительную концентрацию, стабильную энергию и здоровый вид кожи.

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