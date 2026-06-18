Руководитель "Укрпочты" назвал "козлами" критиков его зарплаты: Сеть взорвалась

Смелянский назвал «козлами» тех, кто критикует его миллионную зарплату / © УНИАН

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Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский снова попал в скандал — назвал «козлами» критикующих его зарплату.

Об этом Смилянский заявил в интервью каналу «Апостроф»

«Вот козлы, которые кричат о моей зарплате, так они налогов платят меньше. Из них пользы вооруженным силам меньше в десятки раз, чем я… Я говорю: давайте сразу по налогам. Что вы любите страну бесплатно? Давайте любите Украину за деньги. И давайте посмотрим, кто сколько налогов заплатил. Вот тогда мы о любви и поговорим», — сказал он.

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Пользователи соцсетей бурно отреагировали на комментарий Смелянского.

В комментариях отметили, что Смелянский получает зарплату из средств налогоплательщиков. Поэтому хвастаться уплаченными налогами с зарплаты за госсчет не подобает.

Также в Сети отметили, что руководители почты в европейских странах зарабатывают меньше. Кроме того, пользователи напомнили, что зарплаты простых почтальонов остается скудной.

«Если я буду иметь зарплату в миллиард, то налогов с нее я буду платить больше чем Смелянский. Готов приступать завтра», — шутит один из пользователей.

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Следует заметить, что в интервью Янине Соколовой подтвердил, что за 2025 год заработал 11,7 млн грн без вычета налогов. Это составляет около 975 тыс. грн. в месяц, но не учитывает отчисления в госбюджет. Таким образом, «чистая» зарплата Смелянского составляет примерно 700 тыс. грн после уплаты всех налогов.

Ранее Смилянский заявил, что критикующие его люди имеют «психологические отклонения и их, возможно, били в школе».

Также он грубо набросился на пользовательницу, которая критиковала ребрендинг компании за 600 000 гривен, и назвал ее проституткой.

Кроме того, глава «Укрпочты» назвал людей, работающих за минималку, «больными головой».

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Еще мы писали, что критику Смелянского и «Укрпочты» вызвала рекламная кампания ко Дню святого Валентина с образами «школьниц», которую часть аудитории восприняла как сексуализацию несовершеннолетних. Компания извинилась за рекламу, но волну возмущения это не остановило.

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