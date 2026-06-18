Ударит ли Путин ядеркой в ответ на атаку по Москве: дипломат ответил

Будет ли ядерный ответ за Москву: Кулеба назвал единственное условие, при котором Кремль может получить «ядерку»

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Вопрос относительно того, вызовут ли удары по военным объектам в глубине России, в частности в Москве, еще большую эскалацию и подтолкнут ли Путина нажать красную кнопку, остается одной из самых горячих тем украинской и международной политики.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих соцсетях расставил точки над «i» по поводу ядерного шантажа Кремля.

В чем важность ударов по Москве

На первый вопрос он ответил утвердительно и заверил, что удары по Москве лишь на пользу позиции Украины.

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«Эти удары идут на пользу не только потому, что нам психологически хорошо ощущать акт ответа за страдания, которые мы переживаем здесь в Украине. Но и потому, что в России есть два священных города, которые охраняют от влияния войны любой ценой. Это Москва и Санкт-Петербург. Вся Россия может страдать и ощущать войну. Это все не имеет значения. Главное, чтобы ее не ощущали в Москве и в Петербурге», — объяснил дипломат.

Он напомнил, что когда Путин объявил частичную мобилизацию, то два города, в которых она практически не проводилась — это Москва и Петербург.

«Потому что это иконы, это витрины, их нельзя трогать. Поэтому может существовать психологическое давление на Путина в России, что все нехорошо. Но он игнорировал Белгород, жалобы жителей Курска. Но мы, можно сказать, в самое яйцо его кольнули. Я имею в виду Кощея Бессмертного. И это оказывает очень важный психологический эффект», — считает бывший министр.

Кулеба убежден, что удары по РФ будут только усиливаться, потому что Силы обороны имеют дроны для этого.

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«Дроны есть, ракеты будут, а на всю Москву ПВО не хватит», — заметил Кулеба.

Будет ли Путин отвечать ударами по Киеву?

Дипломат не исключает, что Путин захочет отомстить за унижение новыми ударами по Украине.

«Будет ли Россия в ответ бить по Украине? Будет. Но не будем забывать, что мы бьем по Москве в ответ на то, что Россия бьет по Киеву», — напомнил экс-министр.

Ударит ли Путин ядерным оружием?

Кулеба считает, что удара ядерным оружием как ответа за атаку по Москве не будет

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«Ядерка не на повестке дня. Вопрос ядерки возникнет, когда начнется коллапс режима. Я не говорю, что Путин ударит ядеркой. Я говорю, что к рассмотрению этого вопроса вплотную подойдут, когда будет коллапс режима. Поэтому ситуация вот такая. К сожалению, к большому сожалению, война продолжается. Но Украина в этой войне имеет адекватные результаты и выступает с сильной позиции. А это значит, что шансы на завершение этой войны становятся лучше. Впрочем, определенный путь еще предстоит пройти», — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, утро 18 июня в Москве началось с массированной атаки беспилотников. После серии попаданий над городом поднялся густой дым.

Жители столицы страны-агрессора были шокированы увиденным и даже визжат о завершении войны.

Также мы писали, как удары по НПЗ сжигают экономику России и что будет дальше.

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На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОСКОВСКИЙ НПЗ — Уничтожено! ПВО пропустила и в оккупированном КРЫМУ!

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