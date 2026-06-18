«Москва будет гореть»: в Минобороны Украины сделали тревожное заявление для россиян

Атака на Москву

Реклама

В Министерстве обороны Украины предупредили жителей Москвы о новых мощных ударах, пока диктатор России Владимир Путин не завершит войну.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.

По его словам, следующие атаки будут совершены с помощью ракет.

Реклама

«Москва. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше она будет гореть. Сейчас Украина только начала развивать свои способности дрона. А будут и ракетные», — говорится в его сообщении.

Стерненко предупредил россиян о последствиях из-за войны Путина.

«Путин не хочет прекратить агрессию — он получит последствия», — добавил он.

Атака на Москву 18 июня — последние новости:

В Кремле впервые за день отреагировали на массированные удары Украины по Москве. Под прицелом находились НПЗ и другие объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что такие удары «не приближают личные контакты» с президентом Владимиром Зеленским.

Реклама

По данным OSINT-аналитиков, новый удар по НПЗ в Капотне, расположенном в пределах российской столицы, был значительно результативнее и мог поразить несколько важных объектов предприятия. Первый удар по заводу пришелся 16 июня.

Новости партнеров