Сколько еще продлится война в Украине: Стубб удивил прогнозом

Президент Финляндии Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Финляндии Александр Стубб считает, что война в Украине продлится еще несколько месяцев. Он также выразил мнение, что Россия не планирует прямого нападения на НАТО.

Об этом Стубб сказал финскому изданию Hufvudstadsbladet.

Президент Финляндии заявил, что война в Украине не завершится в ближайшей перспективе, а боевые действия будут продолжаться по меньшей мере еще три — четыре месяца.

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Также Стубб высказался по поводу предостережений отдельных стран, в частности Швеции, о вероятном нападении России на одно из государств НАТО после достижения мира в Украине. Финский политик считает такие оценки ошибочными.

«Я принципиально не согласен. Цель России — ввести Европу и европейские страны в дисбаланс. Часть этой гибридной операции — заставить самих европейцев верить в российскую атаку. Как президент и главнокомандующий я не вижу никаких доказательств», — сказал Стубб.

Он подчеркнул, что для Финляндии чрезвычайно важна стабильная и безопасная Россия. В то же время финский лидер очертил несколько прогнозов по поводу будущего РФ:

даже в случае поражения в войне Россия не станет демократическим и открытым государством;

вероятнее всего, страна и дальше будет оставаться в международной изоляции;

российская экономика продолжит отставать от экономик развитых стран.

К слову, ранее в июне Стубб заявил, что на нынешнем этапе «математики войны» Украина имеет преимущество благодаря значительным потерям РФ (около 35 тыс. военных ежемесячно), улучшению соотношения потерь с 1:3 до 1:8 и эффективным ударам беспилотниками по российской территории, превосходящим возможности вражеской ПВО. В то же время политик отметил, что переговоры с Россией возможны только при ее ослаблении, а ведущую роль в этом процессе в координации с США должна взять на себя Европа через площадки ЕС или формат E3.

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Заметим, по мнению военного эксперта Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин будет продолжать войну до тех пор, пока не возникнет реальная угроза обвала фронта или потери им власти. Эксперт считает, что диктатор живет в иллюзорной картине успехов, которую ему рисует военное командование, однако со временем реальность заставит Путина либо начать переговоры, либо приведет к его устранению.

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