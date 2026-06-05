Ускорит ли завершение войны письмо Зеленского Путину: эксперты назвали главные сценарии

Владимир Зеленский обратился к Путину с открытым письмом — политолог проанализировал возможные сценарии / © ТСН

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Как именно и вообще изменится ли война в Украине после того, как президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо главе Кремля Владимиру Путину — об этом в комментарии для ТСН.ua ситуацию подробно проанализировал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, в истории современных военных конфликтов это обращение стало первым, когда лидер страны пишет открытое письмо главе страны-агрессора.

«Прямое обращение, официальное письмо президенту страны, с которой идет война — такого события в современной истории не было. Возможно, были закрытые аналоги. Это письмо — не только и не столько о начале переговоров. Оно многоцелевое. Нет одной главной цели. Есть сразу несколько задач. Формально это обращение к Путину о переговорах по завершению войны. Что важно — в письме формулируется украинская позиция по переговорам», — говорит Фесенко.

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Как может повлиять письмо Зеленского на войну в Украине

Он продолжает: «Позиция России состоит в том, что между собой об условиях завершения войны договорились Россия и США в Анкоридже, а Украина должна выполнять. Но это письмо четко демонстрирует не только Путину, но и международному сообществу, что договариваться придется с Украиной. Это демонстрация украинской готовности к переговорам».

По словам политолога, то, что президент США Дональд Трамп отреагировал — это была одна из целей.

«Она достигнута. Кроме того, это письмо — обращение через голову Путина к российским элитам. Тезисы об усталости от войны, о готовности воевать дальше, готовы ли к этому россияне, есть тезисы о том, что это — война Путина», — высказывает он свое мнение.

Как считает Фесенко, у этого письма есть еще одна интересная функция.

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«Россия начала продвигать такую позицию, что она якобы готова договариваться на условиях Анкориджа, а Зеленский „не хочет прекращать войну“. А это письмо Зеленского разрушает всю эту комбинацию. Оно официально подтверждает всем, что Украина готова договариваться, есть предложение о том, когда и как начинать переговоры, где они могут быть проведены, а где не могут, и на каких условиях», — говорит эксперт.

Россия и фактически Путин, по его мнению, ставятся на определенную растяжку — или соглашаются на переговоры, или отказываются.

Новый замысел по завершению войны в Украине

«Если отказываетесь, значит, вы, Россия, не хотите завершения войны. Немаловажный момент, что это связано с форумом в Санкт-Петербурге. У меня есть подозрение, что была разыграна многошаговая комбинация: первым был удар по Кронштадту, по петербургскому нефтеналивному терминалу, демонстрация точности, эффективности украинских дальнобойных ударов, демонстрация российским властям и друзьям Путина. Проходит день — и идет политическая информационная атака. Я бы сказал, что даже контратака. Она идет накануне официального выступления Путина», — аргументирует политолог.

Он продолжает: «И здесь появляется письмо Зеленского, на которое нужно отвечать. Это рушит всю ту схему, которая была запланирована для выступления Путина на форуме. Было заметно, что спикер Дмитрий Песков не знал, как реагировать вчера вечером. Только сказал, что будет передано Путину. Посмотрим, что скажет Путин».

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Кроме того, Фесенко отмечает: «Не стоит ожидать, что он, Путин, согласится на переговоры».

По его словам, глава Кремля не готов сейчас к переговорам с Украиной.

«Он хочет переговоров с Трампом. Но важно другое — Украина контратакует, идет перехват инициативы со стороны Украины и на поле боя, и в переговорном процессе, в частности, в информационных процессах вокруг переговоров. В России будут искать вариант, как отвечать. Я думаю, что один из вариантов ответа, не прямо, возможно, с определенной паузой в стиле Путина — возобновление переговоров. Если это произойдет, то это будет означать, что цель достигнута. Не стоит ждать скорых договоренностей. Я думаю, что раньше осени ни о чем реально договариваться не будут. Путин хочет получить военные результаты на фронте, и только после этого с позиции силы, как он надеется, вести переговоры. А для нас сейчас важно реанимировать переговорный процесс. Он на паузе, и она затянулась. Зеленский не хочет ждать, и поэтому это письмо должно подтолкнуть россиян как минимум к возобновлению переговоров», — говорит политэксперт.

При этом Фесенко не исключает, что в ближайшее время может произойти еще какое-то событие в рамках этой, возможно, многошаговой комбинации.

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«Первым была атака дронами, второй шаг — это письмо, которое стало точно неожиданностью для россиян. Кстати, там есть очень разные реакции. Многие считают, что Россия может и согласиться, но я так не думаю. В любом случае — не прямо и не сразу. Путин не будет прямо отвечать на инициативы Зеленского, соглашаться с его предложениями. Но важно вытянуть его на переговорный процесс. А может быть и третий шаг, вполне вероятно», — резюмирует он.

Окончание войны в Украине: прогнозируется отказ

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак ситуацию с письмом расценивает как не слишком обнадеживающую.

«При совершенно разном отношении к Владимиру Зеленскому длиннющее письмо российскому президенту писалось с позиции ощущения наших текущих оборонных возможностей, а также с пониманием и осознанием наших ближайших растущих возможностей. С другой стороны, осознанием того, что у каждого дня продолжения войны есть своя цена, и она измеряется не в деньгах или в чем-либо материальном, а именно в жизнях наших военных на фронте», — написал он на своей странице в соцсети.

Также эксперт добавил: «Плюс существенное истощение украинской инфраструктуры, и в первую очередь энергетики, что может привести к блэкаутам уже в первых числах октября 2026 года».

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В то же время он задается вопросом о том, примут ли предложение в Кремле.

«Вероятность отказа я расцениваю в ~80%», — написал Ступак и привел варианты:

Это письмо может быть расценено как капитуляция Украины и признание слабости на фронте.

Российская карта боевых действий в определенных локализациях на 10–15 км отличается от реальности на земле (конечно, в пользу РФ).

Все это может создать в Кремле иллюзию, что вот еще немного (месяц-два, до конца года) — и война будет выиграна, поэтому нужно продолжать боевые действия.

Кремль громко и пафосно согласится на предложение, но при одном условии — Украина выходит с «территории рф» (Донецкая область) или, как вариант — только через личный приезд Зеленского в москву.

«Оба варианта невыполнимы. И снова мяч „нежелания завершить войну“ будет переброшен на наше поле», — резюмирует военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему Зеленский написал открытое письмо Путину именно сейчас. Эксперт отметил острый тон послания, с которым президент Украины обратился 4 июня к российскому диктатору.

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