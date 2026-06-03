"Мы не в фокусе США": Зеленский сделал заявление об окончании войны

Зеленский объяснил, почему переговоры о завершении войны затягиваются / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос Украины пока не является главным приоритетом для США, а переговорный процесс по завершению войны продвигается медленнее, чем ожидал Киев.

Об этом глава государства сказал во время совместной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 3 июня.

По словам Зеленского, Украина до сих пор ожидает прибытия американской переговорной группы, однако процесс затягивается из-за других международных кризисов.

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«К сожалению, сегодня мы не находимся в фокусе. На мой взгляд, вопрос Ирана сейчас для США — номер один. После этого уже идет Украина. Мы фактически находимся в очереди этих войн», — отметил президент.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что именно Соединенные Штаты имеют наибольшее влияние на Россию и могут заставить Владимира Путина согласиться на завершение войны.

Украина поддерживает любой формат переговоров

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает любой формат переговоров, если он поможет быстрее достичь мира.

«Для нас главное — закончить войну. И здесь нет альтернативы. Именно поэтому я не раз говорил: мы готовы к любому формату. Я готов и к прямым переговорам с Путиным, если это поможет завершить войну быстрее, а не ждать, пока мир разберется со всеми другими конфликтами», — заявил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что самым эффективным вариантом для Украины было бы совместное участие США и других международных партнеров, в частности, ЕС в переговорах, ведь война идет именно на европейском континенте.

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