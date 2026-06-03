В Кремле озвучили три сценария будущего: что ждет Россию до 2050 года

Кремль / © Associated Press

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В ходе Петербургского международного экономического форума прокремлевский олигарх Константин Малофеев и идеолог Александр Дугин представили прогнозы развития России на ближайшие 25 лет. Озвученные сценарии будущего для страны-агрессорки включают военное поражение, потенциальную колонизацию государства и возможность применения ядерного оружия.

Об этом передают пропагандистские СМИ.

В рамках мероприятия докладчики выделили три возможных варианта развития событий: негативный, инерционный и так называемый «хороший».

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Отрицательный вариант развития РФ

Согласно негативному прогнозу, до 2036 года Россию ждет проигрыш в войне против Украины и дальнейшее противостояние с Западом. А до 2050 года колонизация страны и окончательная потеря суверенитета.

Авторы отмечают, что по этому сценарию Украина станет членом НАТО, что приведет к потере Москвой влияния на постсоветские государства и появлению новых «конфликтных зон» в Приднестровье и Южной Осетии.

«В 2036 году в плохом сценарии нас ждет поражение в СВО и противостояние с Западом. В 2050 году колонизация России», — заявили идеологи (прим. ред. — в цитате вероятно допущена опечатка, подразумевающая 2036 и 2050 годы).

Сценарии для России.

«Хороший» прогноз для РФ — что может быть

Так называемый «хороший сценарий», озвученный Малофеевым, основан на агрессивной экспансии и распаде международных институтов.

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«В хорошем сценарии для России есть четкий образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Распад Евросоюза. И в 1950 году лидерство в обеспечении мировой безопасности и справедливости», — отметил олигарх.

Сценарии для РФ

Нейтральный сценарий для России

В инерционном сценарии представители кремлевского режима допускают возможность применения ядерного оружия. При этом разработчики прогноза не включили использование ядерного арсенала в список рисков, оценивая такой шаг как приемлемый вариант развития событий.

По этому же сценарию предполагается, что к 2050 году мировой порядок будет формироваться вокруг соперничества США и Китая, где влияние Пекина может превысить американское.

Аналитики подытожили, что в любом из расписанных вариантов, кроме условного «хорошего», России отводится роль государства второго плана на международной арене.

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Россия теряет преимущество в войне против Украины — последние новости

Напомним, российская армия уже потеряла способность к массированным штурмам в предыдущих масштабах, а контроль над воздушным пространством все больше переходит в Украину.

Также мы писали, что российское наступление в Украине резко замедлилось, а ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли. Аналитики ISW объяснили, почему Кремль теряет инициативу на фронте.

К слову, россияне полностью провалили майское наступление на фронте, продемонстрировав самую плохую динамику продвижения с октября 2023 года. По данным аналитиков DeepState, в мае 2026 года враг оккупировал всего 14 кв. км украинской территории.

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