Актер сериала "Как я встретил вашу маму" поплатился пожизненным заключением за нападение на бывшую: 20 ударов ножом

Ник Паскуаль и Элли Шихорн

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Американский актер Ник Паскуаль, который появлялся в сериале «Как я встретил вашу маму», получил суровый приговор по делу о жестоком нападении на свою бывшую девушку, мастера по гриму Элли Шихорн.

Громкая криминальная история, которая в течение последнего года находилась в центре внимания американских медиа, наконец дошла до финала в суде. Артиста признали виновным в ряде тяжких преступлений после нападения на голливудскую визажистку. Суд пришел к выводу, что его действия были преднамеренными и представляли серьезную угрозу жизни жертвы, сообщают в People.

Скриншот из работы Ника Паскуаля

Поэтому актер проведет за решеткой не менее 32 лет или останется в тюрьме до конца жизни. Кроме этого, его ранее признали виновным в незаконном проникновении в жилище и причинении телесных повреждений партнерше.

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Ник Паскуаль

Потерпевшей по делу стала известная гримерша Элли Шихорн, которая работала над лентами «Крутые девчонки», «Мятежная луна» и «Вавилон». Следствие установило, что в мае 2024 года Паскуаль проник в ее дом в Лос-Анджелесе и нанес женщине более 20 ножевых ранений.

Правоохранители нашли пострадавшую в критическом состоянии. Во время рассмотрения дела также стало известно, что еще до нападения Шихорн обращалась за судебной защитой из-за домашнего насилия. Более того, актера уже задерживали после одного из предыдущих инцидентов, однако он вышел под залог в 50 тысяч долларов всего за несколько дней до кровавого нападения.

Фото из Facebook Элли Шихорн

Во время судебного процесса Элли Шихорн лично выступила в зале заседаний. На ее теле остались заметные шрамы, которые стали доказательством жестокости нападения. Именно ее показания стали одними из ключевых при вынесении окончательного приговора.

«Я закрыла дверь, а он просто начал пробивать в ней дырки кулаками и в конце концов выломал ее. Я просто побежала в ванную комнату, потому что думала, что на той двери есть еще один замок», — цитата слов Элли в суде.

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Напомним, недавно звезда «Голодных игр» Итан Джеймисон открыл огонь по людям прямо на улице.

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