Почему Зеленский написал письмо Путину именно сейчас — объяснение эксперта

Зеленский и Путин / © ТСН.ua

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На сайте президента Украины Владимира Зеленского было обнародовано открытое письмо к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Многие аналитики комментируют этот документ. О том, какие последствия будет иметь это послание против «духа Анкориджа», анализирует также руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

Эксперт пишет, как это повлияет на дальнейшее течение войны, выделив основные аспекты:

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1. Кинетически-информационная кампания ПМЭФ-2026, безусловно, является одной из лучших за все время войны. Удар по порту Петербурга и письмо Зеленского Путину, очевидно, стали одним из пиков всей весенней кампании ВСУ по мидлам и дипстрайкам с очень хорошим кинетическим эффектом и очень правильным информационным освещением.

2. Следствием этой атаки является ускорение перехода части россиян из разряда лоялистов и индифферентных в разряд кухонной оппозиции (впервые я об этом писал еще 30.03.26).

3. Впервые за время войны Путин вынужден обращаться прежде всего к своей аудитории. И говорит он этой аудитории о том, почему войну нельзя остановить. Отсюда истории о Старобельске. И отсюда, между прочим, то, что он впервые с 2021 года частично признал легитимность Зеленского.

4. Следует обратить внимание на целевые аудитории, с которыми общаются Путин и Зеленский (письмо Зеленского, кроме украинской и международной аудитории, также адресовано россиянам). Так вот, Путин апеллирует прежде всего к двум российским аудиториям: к себе самому (главный посыл: я хочу продолжения войны) и к 21-23% ура-патриотов, желающих возвращения к парадигме: нас все боятся. Пассивное большинство (третья аудитория) — 62-64% является фоновым для Путина. Зеленский напротив, апеллирует прежде всего к пассивному большинству, а ура-патриоты для него фон. Он также апеллирует к Путину, унижая его.

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5. Задача Путина на этом этапе несколько проще: во-первых, закрыть (частично) рот ура-патриотам. И эту задачу он считает, что сможет полностью выполнить осенью, когда после выборов закроет Интернет. Спойлер: будет очень сложно, если Дуров действительно включится в эту игру. А пока он теряет время.

«Расширение географии ударов и появление перебоев с топливом в большом количестве регионов РФ, которое вполне реально в октябре-декабре 2026 года, безусловно увеличит количество недовольных. Но отсутствие лидера, идеи и нехватки предателей среди силовиков превратит Россию в Иран, а не приведет к „майданам“, — считает Денисенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину и предложил встречу, чтобы закончить войну.

Об этом стало известно с сайта Офиса президента, где было опубликовано письмо.

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В нем украинский президент предлагает закончить войну и провести встречу с Путиным. По его словам, есть страны, которые готовы принять эту встречу, в частности, Швейцария, Турция, страны Арабского мира.

«Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия», — написал Зеленский.

Президент предлагает формат предстоящей встречи по завершению войны: сначала Украина и Россия, затем другие участники — в первую очередь Европа и США для обеспечения безопасности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путину отчитаются о письме позже. Также Песков повторил, что если Зеленский хочет встречи, он может приехать в Москву.

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