Звезду фильмов "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик" жестоко убили в собственном доме в США

Джеймс Хэнди в фильме "Джуманджи"

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Американского актера Джеймса Хэнди, который снимался в фильмах «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик», жестоко убили в США.

Трагедия произошла в среду, 3 июня, сообщает издание People. 81-летний Джеймс Хэнди был найден мертвым во дворе его собственного дома в городе Тарзана, Калифорния. Полицейские уже задержали подозреваемого. Отмечается, что он сам признался в убийстве.

Полицейским позвонил неизвестный мужчина, который сказал следующее: «Я — сын человеческий, я только что убил человека греха». Когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили без сознания Джеймса Хэнди с ножевыми ранениями. Актера немедленно доставили в больницу, однако медики лишь констатировали его смерть.

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Джеймс Хэнди в фильме «Топ Ган: Мэверик»

Вместе с тем полицейские задержали мужчину, который признался в убийстве. Подозреваемым оказался 44-летний Майкл Глэдхилл — сын избранницы актера. Мужчину арестовали и доставили в тюрьму.

Отметим, Джеймс Хэнди родом из Нью-Йорка. Он был актером, хотя и играл в основном второстепенные роли. Зрители могли видеть его в таких картинах, как «Джуманджи», «Боязнь пауков», «Логан», «Полиция Нью-Йорка», «Риццоли и Айлз», «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Мыслить как преступник». Последний раз Джеймс Хэнди появлялся на экранах, когда играл в фильме «Топ Ган: Мэверик».

Напомним, недавно американский актер из сериала «Как я встретил вашу маму» Ник Паскуаль получил пожизненное заключение. Таким образом его наказали за нападение на бывшую девушку, которой он нанес 20 ударов ножом.

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