Одна фраза премьера Венгрии вызвала международный скандал: что известно

Петер Мадяр. / © Associated Press

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Премьер-министр Петер Мадьяр заявил во время Дня единства в Будапеште, что Венгрия — «единственная страна в мире, которая соседствует сама с собой». Впрочем, эти слова вызвали резкую реакцию в соседней Словакии.

О разногласиях сообщает издание венгерское издание HVG.

В Будапеште 4 мая во время Дня единства, посвященного годовщине подписания Трианонского мирного договора в 1920 году, Мадьяр заявил, что Венгрия является «единственной страной в мире, граничащей сама с собой».

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По его словам, хорошие отношения с соседними странами чрезвычайно важны, что не всегда было так в последние годы, а диалог с ее важнейшими союзниками, Вышеградской группой, даже прерывался.

Возмущение Словакии

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выступил с возражениями и назвал заявление Мадяра «абсурдным» и «отрицанием истории»

«Я отвергаю такое восприятие „истории“. Нет, уважаемый премьер-министр Венгрии. Ваши границы, а значит и наши, были четко определены благодаря мирным переговорам в Трианоне после Первой мировой войны и подтверждены после Второй мировой войны, в которой, кстати, Венгрия оказалась на стороне проигравших», — подчеркнул Бланар.

По его словам, продолжение дружеских и конструктивных отношений между Словакией и Венгрией возможно только без фальшивых и иредентистских тонов и подрыва истории.

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Напомним, ранее Петер Мадьяр высказался о потере территорий Украины . Он подчеркнул, что война должна закончиться, а Киеву следует предоставить международные гарантии безопасности. Мадяр еще раз осудил Будапештский меморандум 1994 года, обещания которого не были выполнены. По его словам, гарантию безопасности может предоставить международное сообщество.

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