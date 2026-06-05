Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц должен взять на себя роль главного переговорщика Европейского Союза для поиска путей прекращения российской агрессии против Украины.

Об этом заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, пишет Ceske Noviny.

По словам Бабиша, затягивание войны не принесет положительных результатов, а ответственность за ее продление несет путин. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп больше сосредоточен на событиях на Ближнем Востоке и вопросах безопасности судоходства в Ормузском проливе.

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«На мой взгляд, именно канцлер Германии Мерц должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию на основании мандата Рады и Комиссии», — отметил Бабиш.

По его мнению, Фридрих Мерц мог бы представлять позицию Европейского Союза в возможных переговорах по завершению войны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил против того, чтобы европейские лидеры стали посредниками в переговорах по завершению войны России против Украины. Российский лидер настаивает на мирном соглашении, которое он якобы согласовал с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

По данным Bloomberg, представители трех крупнейших экономик Европы — Германии, Франции и Великобритании — обсуждали возможные переговоры с участием России и Украины. Собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными, добавили, что этот вопрос также обсуждали с украинской стороной.

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