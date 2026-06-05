Неслыханное письмо Зеленского к Трампу: стало известно, ответил ли президент США

Зеленский и Трамп. / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский отправлял американскому коллеге Дональду Трампу письмо. Соединенные Штаты Америки ответили на послание.

Об этом журналистам заявил советник главы государства Дмитрий Литвин.

«Да. Она (ответ — Ред.) техническая и в работе. Детали не раскрываем», — рассказал он.

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Заметим, что украинский лидер на следующий день после отправки письма рассказал журналистам, что накануне лично встретился с приехавшими в Украину конгрессменами и сенаторами.

Письмо Трампу — что известно

В конце мая Зеленский прислал Трампу отчаянное письмо со срочным призывом помочь защитить украинское небо от баллистических ракет РФ. Глава государства обратился в Америку на фоне новых угроз Кремля атаковать Киев, ведь силы ПВО столкнулись с критическим истощением запасов для систем ПВО Patriot.

Позже Зеленский объяснил свое беспрецедентное письмо к Трампу и Конгрессу . Он отметил, что не часто лидеры другого государства обращаются письмом одновременно к президенту и Конгрессу. Впрочем, добавил он, «ситуация сейчас такова: нужно действовать, действовать оперативно, действовать результативно».

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