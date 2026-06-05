Одна фраза прем’єра Угорщини спричинила міжнародний скандал: що відомо

Петер Мадяр. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив під час Дня єдності в Будапешті, що Угорщина — «єдина країна у світі, яка сусідить сама з собою». Втім, ці слова викликали різку реакцію у сусідній Словаччині.

Про розбіжності повідомляє видання угорське видання HVG.

У Будапешті 4 травня під час Дня єдності, присвяченого річниці підписання Тріанонського мирного договору 1920-го, Мадяр заявив, що Угорщина є «єдиною країною у світі, яка межує сама з собою».

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За його словами, добрі відносини з сусідніми країнами є надзвичайно важливими, що не завжди було так в останні роки, а діалог з її найважливішими союзниками, Вишеградською групою, навіть переривався.

Обурення Словаччини

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар виступив із запереченнями і назвав заяву Мадяра «абсурдною» та «запереченням історії»

«Я відкидаю таке сприйняття „історії“. Ні, шановний прем’єр-міністре Угорщини. Ваші кордони, а отже, і наші, були чітко визначені завдяки мирним переговорам у Тріаноні після Першої світової війни та підтверджені після Другої світової війни, в якій, до речі, Угорщина опинилася на боці переможених», — наголосив Бланар.

З його слів, продовження дружніх та конструктивних відносин між Словаччиною та Угорщиною можливе «лише без фальшивих та іредентистських тонів і підриву історії».

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Нагадаємо, раніше Петер Мадяр висловився про втрату територій Україною. Він наголосив, що війна має закінчитися, а Києву варто надати міжнародні гарантії безпеки. Мадяр вкотре засудив Будапештський меморандум 1994 року, обіцянки якого не були виконані. За його словами, гарантії безпеки може надати міжнародне співтовариство.

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