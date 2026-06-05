Война пришла в РФ и Кремль охватила тревога: почему для Путина начинается самый опасный этап

Владимир Путин. / © Associated Press

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Масштабные удары Украины по глубокому тылу в России, в частности, недавние вокруг Санкт-Петербурга, — напоминание о том, что война вступает в новую и потенциально решающую фазу. Украинская армия демонстрирует все большую способность поражать цели, ранее считавшиеся вне ее досягаемости.

Об этом говорится в колонке британского военного эксперта и эксполковника Гэмиша де Бреттон-Гордона для The Telegraph.

В свою очередь, оккупационные войска РФ продолжают кампанию ракетных ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре. При этом современные западные системы противовоздушной обороны, в частности Patriot, демонстрируют поразительную способность противостоять хваленым российским угрозам — Кинжалам и Цирконам. Как и в случае с большей частью военного потенциала России, реальность на поле боя часто не соответствовала выходившей из Кремля риторике.

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Война пришла в РФ

Эксперт подчеркивает, что благодаря украинским технологиям БПЛА и ракет, Москву и Санкт-Петербург теперь можно легко достичь. В то же время для многих богатых россиян, живущих в этих городах, война уже не далекий конфликт, который идет на востоке Украины, а непосредственно начинает влиять на их жизнь.

«Возможно, это коснется и их сыновей призывного возраста. До сих пор бремя войны непропорционально ложилось на бедные регионы, этнические меньшинства и тех, кого завербовали из тюрем. Однако после огромных потерь за четыре года войны среди семей в крупных городах России растет обеспокоенность, что их мужчин также могут отправить на мясорубку. Подобные опасения начинают менять отношение общественности к войне», — говорится в материале.

Гэмиш де Бреттон-Гордон отмечает: другое свидетельство давления — зависимость от иностранной рабочей силы. Ведь большое количество рабочих из Индии и других стран приехало в РФ, чтобы заполнить вансии, которые резвятся по призыву или банальному побегу работников за границу. Кроме того, были заявления, что некоторые иностранные новобранцы оказались гораздо ближе к месту боевых действий, чем они ожидали.

Автор материала отмечает, что сейчас внутри страны-агрессорки признаки тревоги становятся все заметнее. Хотя Кремль жестко контролирует информацию, но становится все труднее скрывать последствия длительной войны с большими потерями и растущим экономическим давлением.

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Атаки по России и последствия войны

Военный эксперт отмечает, что первые трещины стали заметны, когда для защиты столицы Москвы во время ключевых мер понадобились чрезвычайные меры безопасности.

«Символизм имеет огромное значение в России. Любой намек, что государство не может полностью обеспечить безопасность в столице, имеет политическое значение. Президент Украины Владимир Зеленский последовательно понимал важность стратегических коммуникаций, часто используя их так же эффективно, как и военную силу. Его публичное заявление о том, что недавний Парад ко Дню победы может состояться, прекрасно воплотило это», — отмечает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он обратился к истории, которая показала — население, испытывающее постоянные трудности, не всегда капитулирует, оно иногда становится более решительным в сопротивлении.

По словам эксперта, ключевым фактором являются еще и потери РФ в войне, ведь они значительны. Чем больше — чем дольше продолжается конфликт, тем сложнее поддерживать общественность, потому что даже традиционно устойчивое и послушное население имеет свои пределы.

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Кремль все больше сталкивается с военным, экономическим и политическим давлением. Хотя некоторые российские чиновники продолжают использовать ядерную риторику, однако, отмечает аналитик, остается существенная разница между угрозой эскалации и ее осуществлением.

История показывает, что российские политические системы могут быстро меняться, когда военные реалии становится невозможным игнорировать. Приближается ли этот момент для президента-диктатора, неизвестно, но появляется все больше признаков того, что РФ может приближаться к критическому этапу конфликта. Впрочем, маловероятно, что Путину разрешат спокойно уйти на пенсию, если война будет плохо для него развиваться», — подытожил автор колонки для The Telegraph.

Напомним, издание The Wall Street Journal пишет о том, что российские элиты уже говорят о паузе в войне , зашедшей в тупик, а ее продолжение все больше бьет по самой РФ. Впрочем, до сих пор есть часть кремлевских кругов, которая выступает за более жесткий сценарий — эскалацию против стран Балтии или даже применение ядерного оружия против Украины.

В то же время The Telegraph отмечает, что последние удары Украины стали самым болезненным поражением для Путина. В частности, атаки по российской нефтяной инфраструктуре показали, что ситуация в войне может изменяться не в пользу Кремля.

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Дата публикации 11:21, 03.06.26 Количество просмотров 337 Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга

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