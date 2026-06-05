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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
338
Время на прочтение
1 мин

ВСУ устроили ад для врага: обновленные цифры потерь армии РФ за сутки

Более полутора тысяч оккупантов были ликвидированы или ранены за последние сутки.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Уничтоженная российская военная техника

Уничтоженная российская военная техника / © УНИАН

Российская армия продолжает нести катастрофические потери на поле боя. Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику по уничтоженной технике и личному составу оккупантов.

Об этом Генштаб сообщил в Сети.

Потери РФ на 5 июня 2026 года

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины до 5 июня 2026 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 370 890 (+1550) человек

  • танков — 11 980 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 684 (+8) ед.

  • артиллерийских систем — 43 315 (+68) ед.

  • реактивных систем залпового огня — 1 832 (+2) ед.

  • средств противовоздушной обороны — 1 404 (+1) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных роботизированных комплексов — 1 576 (+14) ед.

  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 329 772 (+2046) ед.

  • крылатых ракет — 4 733 (+0) ед.

  • кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 103 300 (+329) ед.

  • специальной техники — 4 250 (+2) ед.

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме призвал президента РФ Владимира Путина остановить войну, отметив, что она стала его личным выбором без реальных причин, а отношения между народами превратились в статистику потерь. Ресурсы Кремля для покупки лояльности россиян исчерпываются, а война уже принесла им дефицит и страх перед мобилизацией. По данным Киева, в мае РФ потеряла более 30 тыс. военных с аномально высоким уровнем смертности, тогда как украинские потери в 5-6 раз меньше.

Зеленский предупредил: если Путин не прекратит агрессию, Украина продолжит борьбу, что неизбежно приведет ко внутренней усталости России и угрозе самому режиму.

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Дата публикации
Количество просмотров
338
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