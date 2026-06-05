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ВСУ устроили ад для врага: обновленные цифры потерь армии РФ за сутки
Более полутора тысяч оккупантов были ликвидированы или ранены за последние сутки.
Российская армия продолжает нести катастрофические потери на поле боя. Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику по уничтоженной технике и личному составу оккупантов.
Об этом Генштаб сообщил в Сети.
Потери РФ на 5 июня 2026 года
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины до 5 июня 2026 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 370 890 (+1550) человек
танков — 11 980 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 684 (+8) ед.
артиллерийских систем — 43 315 (+68) ед.
реактивных систем залпового огня — 1 832 (+2) ед.
средств противовоздушной обороны — 1 404 (+1) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных роботизированных комплексов — 1 576 (+14) ед.
беспилотников оперативно-тактического уровня — 329 772 (+2046) ед.
крылатых ракет — 4 733 (+0) ед.
кораблей/катеров — 33 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 103 300 (+329) ед.
специальной техники — 4 250 (+2) ед.
Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме призвал президента РФ Владимира Путина остановить войну, отметив, что она стала его личным выбором без реальных причин, а отношения между народами превратились в статистику потерь. Ресурсы Кремля для покупки лояльности россиян исчерпываются, а война уже принесла им дефицит и страх перед мобилизацией. По данным Киева, в мае РФ потеряла более 30 тыс. военных с аномально высоким уровнем смертности, тогда как украинские потери в 5-6 раз меньше.
Зеленский предупредил: если Путин не прекратит агрессию, Украина продолжит борьбу, что неизбежно приведет ко внутренней усталости России и угрозе самому режиму.