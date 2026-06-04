Российские элиты уже говорят о паузе в войне: что происходит внутри РФ – WSJ

Кремль / © Associated Press

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В российском истеблишменте начали публично говорить о возможности прекращения войны против Украины, даже если Москва не достигла заявленных целей. Причина — война зашла в тупик, а ее продолжение все больше сказывается на самой России.

Об этом пишет издание NV со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, сомнения в дальнейшем курсе появляются не только среди бизнес-элиты или в отношении либеральных представителей российского истеблишмента. О проблемах стали говорить даже приверженцы кремлевской идеологии.

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В частности, бежавший в Россию 2014 года бывший украинский нардеп-коллаборант Олег Царев признал, что российская пропаганда создала опасную иллюзию о “неизбежной победе” в Украине. По его словам, в эту картину поверили не только рядовые россияне, но и сами власти РФ.

Бывший кремлевский чиновник и пропагандист Алексей Чадаев также заявил, что продолжение войны нынешним курсом ведет Россию не к победе, а к "полному поражению". Он призвал к перерыву, чтобы Москва могла перегруппироваться перед следующим этапом.

Еще один показательный сигнал – статья директора Центра комплексных европейских и международных исследований при московской Высшей школе экономики Василия Кашина. Он признал, что Украина, вероятно, останется антироссийским и прозападным государством, а планы Кремля установить в Киеве "дружественный режим" нереалистичны.

Кашин также предупредил, что даже смещение президента Владимира Зеленского и украинского военного руководства не даст Москве желаемого результата. По его мнению, к власти в Украине может прийти еще более активное и радикальное поколение лидеров. Именно поэтому он выступает за "заморозку" войны.

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В то же время, WSJ отмечает, что такие настроения не означают единства в российской верхушке. Часть кремлевских кругов, напротив, выступает за более жесткий сценарий — в частности, эскалацию против стран Балтии или даже применение ядерного оружия против Украины.

Директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев считает, что дискуссия внутри российской элиты постепенно становится заметнее, но пока неясно, осознает ли сам Путин тупик, в который зашла война.

"Дискуссия элиты по этому поводу начинает нормализоваться, со всеми оговорками относительно лояльности. Но осознает ли Путин, что он в тупике, и что война теперь приносит все меньше пользы? Этого мы не знаем. Ничто не указывает на то, что он изменил свое мнение", - сказал Габуев.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Путин вряд ли внимает таким аргументам, поскольку война стала основой существования нынешнего российского режима.

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"Война – это образ жизни этого режима. Это как езда на велосипеде: если они остановятся, они упадут", – отметил Климкин.

Аналитики также обращают внимание на последствия украинских дальнобойных ударов по территории РФ. Они уже создают для Москвы проблемы, однако может потребоваться время, чтобы эти удары оказали существенное влияние на настроения в российском обществе и решение Кремля.

Несмотря на появление таких дискуссий, российский режим пока остается достаточно сплоченным вокруг продолжения войны, отмечает заместитель министра обороны Германии Нильс Шмид.

В России начали говорить о завершении войны: что этому предшествовало

В России все чаще появляются признаки внутренней дискуссии о том, следует ли завершать войну против Украины даже без достижения целей, которые Кремль заявлял в начале вторжения. В то же время Владимир Путин публично не демонстрирует готовность менять свою позицию.

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На фоне этих дискуссий Reuters писало, что российская экономика стремительно замедляется под давлением санкций и ростом расходов на войну. Эксперты предупреждают: Кремль оказался перед сложным выбором риска рецессии и необходимостью сокращать финансирование боевых действий против Украины.

Ранее в Институте изучения войны также отмечали, что российский финансовый блок предупреждает Путина о разрушительном влиянии военных расходов на экономику. По оценке ISW чиновники предлагают сократить эти расходы, однако российский диктатор игнорирует такие сигналы и требует искать дополнительные средства в гражданских секторах.

Дефицит российского бюджета уже превысил годовой план, однако Кремль продолжает финансировать войну. Аналитики предполагают, что Путин может действовать так из-за ошибочного представления об успехах российской армии, убеждении в выносливости экономики и страхе перед возможным обвалом фронта в случае сокращения оборонных расходов.

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