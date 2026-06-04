Стекло духовки будет сиять без усилий: названо средство эффективнее пищевой соды и уксуса

Чистка духовки / © Фото из открытых источников

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Чистка духовки остается одной из самых сложных домашних задач, особенно когда речь идет о застарелом жире на стеклянной дверце. Хотя многие советы в интернете рекомендуют использовать пищевую соду и белый уксус, эксперты по уборке считают, что существует более эффективная альтернатива.

Об этом сообщило издание Express.

Пользовательница Facebook Бекка Двайер в сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks опубликовала фото стеклянной дверцы духовки своей матери, покрытой темно-коричневым и почти черным жиром и грязью. По словам женщины, она чистила духовку вместо матери, поскольку та не может наклоняться. Перед этим Бекка испробовала ряд средств, среди которых паста Pink Stuff, крем Elbow Grease, таблетка для посудомоечной машины, капсула Air Pod, а также пищевая сода и уксус. Она отметила, что ни одно из них не помогло справиться с загрязнениями.

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После этого ей посоветовали воспользоваться кристаллами соды. По словам Бекки, это средство сработало значительно лучше всего, что она использовала раньше, и помогло очистить стекло.

В компании Dri-Pak также обратили внимание на то, что смесь пищевой соды и белого уксуса может быть не лучшим решением для борьбы с жиром. Эксперты объяснили это тем, что кислый уксус нейтрализует щелочные свойства пищевой соды. Вместо этого они рекомендуют кристаллы соды, которые, по их словам, хорошо растворяют жир и помогают удалять стойкие пригоревшие остатки пищи.

Для очистки духовки советуют использовать концентрированный раствор кристаллов соды или нанести жидкие кристаллы соды на дверцу и внутренние поверхности духовки. Средство следует оставить минимум на 20 минут, а затем протереть поверхность. При необходимости обработку можно повторить или использовать сухие кристаллы соды в качестве абразива.

Еще одним средством для очистки стекла дверцы духовки называют лимоны. Одна из консультантов по уборке заявила, что после того, как начала использовать их для чистки духовки, больше не вернулась к магазинным средствам.

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Напомним, ранее мы сообщали, как почистить слив на кухне и почему сантехники рекомендуют отказаться от соды и уксуса в пользу другого средства.

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