Известный американский экзорцист Стивен Россетти / © Daily Star

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Главного экзорциста Вашингтона Стивена Россетти отстранили от обязанностей после громких заявлений. Священник предположил, что большинство наблюдений НЛО на самом деле являются действиями демонов, которые стремятся манипулировать человечеством.

Об этом пишет Daily Star.

Россетти — 74-летний американский католический священник, сертифицированный клинический психолог и специалист по психологическому и духовному здоровью — был освобожден от исполнения обязанностей экзорциста архиепархии Вашингтона в США. Причиной стали резонансные высказывания в видеообращении 29 мая на страницах его служения в соцсетях.

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Что экзорцист заявил о демонах и НЛО?

Ссылаясь на отрывок из Послания к ефесянам 6:12, где говорится о борьбе человечества с «духовными силами зла», Россетти призвал верующих быть настороже и «одеть Божью броню». Далее, основываясь на собственном опыте проведения экзорцизмов, он высказал мысль, что демоны и духи способны принимать вид необычных созданий.

По словам священника, к таким проявлениям можно отнести «существ, похожих на зверей», загадочные световые шары и так называемых «теневых людей».

«Лично для меня нет никакого сомнения — опять же, это не является догматом веры, а лишь мое личное убеждение — что, вероятно, много, если не большинство, случаев наблюдения НЛО на самом деле являются демонами, и они могут делать вещи, которые мы не можем — например, двигаться с такой скоростью и делать многое другое, что недоступно людям. Причина, почему это важно, заключается в том, что они будут пытаться нами манипулировать«, — заявил Россетти на страницах Центра духовного возобновления Святого Михаила в Facebook и YouTube.

В том же видео он привел историю женщины, которая была убеждена, что общается со своей умершей бабушкой через оккультную практику «автоматического письма». Впоследствии священник пришел к выводу, что ее вводили в заблуждение злые духи.

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«Здесь существует опасность… Как экзорцист, я хотел обратить внимание на эту опасность: демоны любят прятаться, они не хотят, чтобы мы знали, что они рядом. Они не хотят, чтобы мы знали, что именно они делают, потому что они эффективнее, когда мы этого не осознаем. И они могут в определенной степени проникать в ваше сознание… и манипулировать событиями в мире, чтобы склонить нас к злу», — высказался Россетти.

Реакция Католической церкви на заявления экзорциста

После этого в ситуацию вмешался архиепископ Вашингтона, кардинал Роберт МакЭлрой. Он подчеркнул, что Католическая церковь традиционно подходит к заявлениям о сверхъестественных явлениях и практикам, известным как «служение освобождения», с максимальной осторожностью и сдержанностью, а не превращает их в публичное шоу.

Также МакЭлрой заявил, что высказывания Россетти и в целом контент Центра Святого Михаила в соцсетях «серьезно подрывают очень точное учение Церкви о дьяволе, демонах и экзорцизме».

После этого Россетти был отстранен от должности, завершив свою службу, которая, по имеющимся данным, длилась 19 лет. Архиепархия также прекратила все официальные отношения с Центром духовного возобновления Святого Михаила.

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Экзорцист извинился за свои заявления о демонах и НЛО

Позже священник удалил видео, выразил разочарование решением, извинился и пообещал в дальнейшем соблюдать церковную дисциплину.

«Меня огорчает решение Архиепархии Вашингтона прекратить сотрудничество с Центром духовного возобновления Святого Михаила. Я прошу прощения за любые случаи, когда я не был верен учению Учительского правительства Церкви, особенно в упомянутом видео о «пришельцах и демоническом». Я считаю чрезвычайно важным быть послушным Церкви и в дальнейшем буду стремиться, чтобы все, что я делаю, а также деятельность Центра, оставалось в пределах этого послушания», — высказался Россетти.

К слову, в мае Агентство национальной безопасности США рассекретило 334 страницы отчетов времен Холодной войны об НЛО, полученные «Фондом раскрытия информации» после 40 лет судебных процессов. В документах зафиксированы десятки инцидентов, когда военные истребители, в частности советские МиГи, преследовали неизвестные объекты различных форм, которые демонстрировали аномальные скорость и маневренность.

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