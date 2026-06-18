Москва без горючего: после повторного удара полностью остановился наибольший НПЗ столицы РФ

Украинские дроны поразили ключевую установку московского НПЗ

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В четверг, 18 июня 2026 года, украинские беспилотники уже второй раз за эту неделю массированно атаковали нефтеперерабатывающий завод компании "Газпромнефть" в Москве. В результате этих точных ударов предприятие подверглось критическим разрушениям: поражены две главные установки, что привело к полной остановке производства горючего.

Об этом сообщает Reuters.

Поражение новейшей установки и пожар

Во время повторной атаки серьезные повреждения получила сверхсовременная комбинированная установка «Euro+», которую ввели в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы модернизации. Этот комплекс включает в себя секцию дистилляции сырой нефти с мощностью около 140 000 баррелей в сутки, каталитический реформер и блок гидроочистки дизельного топлива.

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Мощность этой уничтоженной установки обеспечивала 47% общей переработки всего московского завода. Кроме нее, беспилотники поразили вспомогательное оборудование, межустановочные трубопроводы и несколько резервуаров для хранения готовых нефтепродуктов, что повлекло за собой масштабные пожары на территории.

Полная остановка предприятия из-за предыдущего удара

Нефтеперерабатывающий завод уже был критически поврежден во время предыдущей успешной атаки, состоявшейся 16 июня. Тогда дроны вывели из строя другую первичную установку АВТ-6, которая имела нормальную мощность около 160 000 баррелей в сутки и обеспечивала 53% переработки.

Российское руководство планировало возобновить работу уцелевшей части завода в течение недели, чтобы перерабатывать нефть хотя бы на 50% мощности. Однако новая атака окончательно разрушила эти планы, приведя к полной остановке сверхважного для столицы государства-агрессора предприятия.

Особенности конструкции и последствия для России

Московский нефтеперерабатывающий завод имеет уникальную компактную конструкцию и развивался вертикально, а не горизонтально, как большинство стандартных предприятий. Именно из-за такой архитектурной особенности любые попадания дронов наносят значительно более серьезный и глубокий ущерб всей инфраструктуре объекта.

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Этот завод расположен в юго-восточной части Москвы и является ключевым поставщиком горючего для российской столицы. Только в 2024 году предприятие переработало 11,6 миллиона метрических тонн сырой нефти, произведя 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизеля и 1,3 миллиона тонн битума.

Напомним, "Мадяр" показал, чем били по столице РФ, и жестко предупредил Кремль. Роберт Бровди подчеркнул, что «неприкосновенных зон» в России становится все меньше.

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