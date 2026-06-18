«Нефтяной дождь» обрушился на Москву: что происходит в российской столице после ударов по НПЗ

Нападение на Москву 18 июня / © соцмережі

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После атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод жители российской столицы начали жаловаться на чёрный налёт, покрывший автомобили, окна домов и одежду.

Соответствующие фото и видео активно распространяются в социальных сетях.

Причиной появления чёрных осадков могли стать частицы сажи и остатки нефтепродуктов, осевшие после масштабного пожара и сильного задымления, возникших в результате ударов по московскому НПЗ.

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Нападение на Москву 18 июня / © соцмережі

Нападение на Москву 18 июня / © соцмережі

Атака на Москву 18 червня / © соцмережі

Атака на Москву 18 червня / © соцмережі

Ранее сообщалось, что после серии попаданий над городом поднялся густой дым. Местами он настолько плотно затянул небо, что среди бела дня в отдельных районах воцарилась полутьма.

Нападение на Москву 18 июня / © Осторожно, новости Telegram-канал

Стоит отметить, что подобные осадки недавно фиксировались в Рыбинске Ярославской области РФ, где после аварии на нефтебазе почернели и реки. Тогда «нефтяной дождь» дошел и до Вологодской области.

Нападение в Москве 18 июня — последние новости

Напомним, утром 18 июня Москва подверглась массированной атаке беспилотников. В разных районах российской столицы раздавались взрывы, а в Сети распространялись видео с пролетами дронов и густым дымом над городом. Из-за атаки в московских аэропортах временно ввели ограничения на прием и отправку рейсов.

После ударов поступали сообщения о пожарах на нескольких объектах. Одной из главных целей атаки стал Московский нефтеперерабатывающий завод, где произошло возгорание резервуаров.

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по объектам на территории РФ и оккупированных территориях Украины, назвал их «дальнобойными санкциями» и подчеркнул необходимость уничтожения инфраструктуры, обеспечивающей функционирование российской военной машины.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» также прокомментировал атаку. Он опубликовал фото одного из беспилотников, участвовавших в операции, и заявил, что количество недосягаемых для ударов зон на территории России продолжает сокращаться.

«Москва всё-таки падет. И не на пляже в Крыму. Кремль это осознает — неприкосновенных или недосягаемых зон становится всё меньше», — отметил «Мадяр».

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