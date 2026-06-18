Легендарный французский футболист разнес Роналду после матча Португалия — ДР Конго

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Бывший форвард "Арсенала", "Барселоны" и сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал игру легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду в матче первого тура чемпионата мира-2026 против ДР Конго, который завершился вничью 1:1.

"Люди, пожалуйста, запомните одну важную вещь: забивать должна команда, а не лично ты. Итак, здесь мы видим, как Португалия владеет мячом, Канселу сейчас получит передачу. Криштиану Роналду неоднократно оказывался в такой ситуации. Если ты делаешь забегание сюда, ты заставляешь защитника принимать решение и опускаться во вратарскую.

Но поскольку он хочет забить, он забегает в зону Бруна Фернандеша. Если бы он пошел во вратарскую — вы же бывали в таких ситуациях и понимаете — защитникам пришлось бы бежать за ним, и тогда Бруну Фернандеш просто замыкал бы передачу в пустые ворота. Но так как Криштиану стремится отличиться сам, он оказывается на траектории паса назад. В итоге оба игрока оказываются вместе, и защищаться против этого становится гораздо проще", — цитирует Анри Goal.com.

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Роналду в матче против ДР Конго продлил свою безголевую серию на чемпионатах мира и Европы до 10 поединков.

В то же время Криштиану установил рекорд чемпионатов мира — он стал самым возрастным полевым игроком в истории Мундиалей, который начал матч в стартовом составе.

Также Роналду повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси на чемпионатах мира — португалец стал вторым футболистом в истории, который сыграл на шести Мундиалях.

В другом матче стартового тура группы K сборная Колумбии победила дебютанта чемпионатов мира, команду Узбекистана — 3:1.

Во втором туре Португалия 23 июня сыграет с Узбекистаном, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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