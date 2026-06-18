Легендарний французький футболіст розніс Роналду після матчу Португалія — ДР Конго

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Колишній форвард "Арсенала", "Барселони" та збірної Франції Тьєррі Анрі розкритикував гру легендарного португальського нападника Кріштіану Роналду в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 проти ДР Конго, який завершився внічию 1:1.

"Люди, будь ласка, запам'ятайте одну важливу річ: забивати повинна команда, а не особисто ти. Отже, тут ми бачимо, як Португалія володіє м'ячем, Канселу зараз отримає передачу. Кріштіану Роналду неодноразово опинявся в такій ситуації. Якщо ти робиш забігання сюди, ти змушуєш захисника ухвалювати рішення та опускатися до воротарського майданчика.

Але оскільки він хоче забити, він забігає в зону Бруну Фернандеша. Якби він пішов до воротарського майданчика — ви ж бували в таких ситуаціях і розумієте — захисникам довелося б бігти за ним, і тоді Бруну Фернандеш просто замикав би передачу в порожні ворота. Але через те, що Кріштіану прагне відзначитися сам, він опиняється на траєкторії пасу назад. У підсумку обоє гравців опиняються разом, і захищатися проти цього стає значно простіше", — цитує Анрі Goal.com.

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Роналду в матчі проти ДР Конго продовжив свою безгольову серію на чемпіонатах світу та Європи до 10 поєдинків.

Водночас Кріштіану встановив рекорд чемпіонатів світу — він став найстаршим польовим гравцем в історії Мундіалів, який розпочав матч у стартовому складі.

Також Роналду повторив рекорд аргентинця Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу — португалець став другим футболістом в історії, який зіграв на шести Мундіалях.

В іншому матчі стартового туру групи K збірна Колумбії перемогла дебютанта чемпіонатів світу, команду Узбекистану — 3:1.

У другому турі Португалія 23 червня зіграє з Узбекистаном, а ДР Конго 24 червня позмагається з Колумбією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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