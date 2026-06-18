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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Роналду відреагував на втрату очок Португалією в матчі з ДР Конго на старті ЧС-2026

Кріштіану закликав партнерів не опускати руки та зосередитися на наступному поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував нічию з командою ДР Конго (1:1) у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

"Чого не вистачило? Всього вистачило, але такий футбол. Португалія могла виграти, але могла і програти. Можливі були обидва варіанти", — цитує Роналду видання A Bola.

Також Кріштіану опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, закликавши партнерів не опускати руки та зосередитися на наступному поєдинку.

"Не такого старту ми хотіли, але це ще далеко не кінець. Вище голову — і фокус на наступному матчі", — написав Роналду.

41-річний Кріштіану вийшов на поєдинок проти ДР Конго у стартовому складі та провів на полі весь матч, не відзначившись результативними діями.

Він став найстаршим польовим гравцем в історії Мундіалів, який розпочав матч у стартовому складі.

Також Роналду повторив рекорд аргентинця Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу — португалець зіграв на своєму шостому Мундіалі.

  • В іншому матчі стартового туру групи K зустрінуться збірні Узбекистану та Колумбії. Цей поєдинок відбудеться 18 червня, о 05:00 за київським часом.

  • У другому турі Португалія 23 червня зіграє з Узбекистаном, а ДР Конго 24 червня позмагається з Колумбією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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