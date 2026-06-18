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Українка виборола історичне "золото" чемпіонату Європи з фехтування
Ольга Сопіт принесла Україні першу в історії золоту медаль чемпіонату Європи у жіночій рапірі.
Українська рапіристка Ольга Сопіт здобула "золото" чемпіонату Європи-2026 з фехтування, який триває у французькому місті Антоні.
23-річна українка в плейоф на шляху до фіналу здобула чотири перемоги поспіль. Вона стартувала з перемоги над австрійкою Ліллі Марією Брюггер (14:7), потім здолала польку Марту Якубовську (15:7), свою співвітчизницю Дарію Миронюк (12:11) та іспанку Марію Маріно (15:8).
У фіналі Ольга впоралася з титулованою італійкою Аріанною Ерріго (15:8), яка є олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 у команді та володаркою двох особистих світових титулів.
Це перша нагорода Сопіт на рівні великих міжнародних форумів. Вона стала першою в історії українкою, яка виграла "золото" чемпіонату Європи в особистій рапірі.
До цього "бронзу" здобувала Ольга Лелейко (2007), а "срібло" — Дарія Миронюк (2024).
Зараз у скарбничці збірної України дві медалі на Євро-2026 із фехтування. Раніше Аліна Комащук завоювала "бронзу" в особистих змаганнях шаблісток.
Раніше повідомлялося, що українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою.