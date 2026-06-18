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Питання про те, коли краще їсти — до фізичних навантажень чи після них — залишається одним із найпоширеніших серед людей, які займаються спортом. Одні переконані, що тренування натщесерце допомагає швидше спалювати жир, інші не уявляють заняття без повноцінного прийому їжі перед залом.

Насправді відповідь не така однозначна, адже багато залежить від типу навантаження, тривалості занять та індивідуальних цілей. Поради від експертів — зібрали в матеріалі ТСН.ua.

Фахівці з харчування сходяться на думці: важливе не лише те, що людина їсть, а й коли саме вона це робить. Правильно організований раціон дозволяє підтримувати високий рівень енергії, покращувати спортивні результати та прискорювати відновлення організму.

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Чому харчування навколо тренувань має значення

Під час фізичної активності організм використовує запаси енергії, накопичені переважно у вигляді глікогену в м’язах і печінці. Достатня кількість поживних речовин перед навантаженням допомагає підтримувати працездатність, а після нього — відновлювати пошкоджені м’язові волокна та поповнювати енергетичні резерви.

Якщо нехтувати харчуванням, можуть виникати слабкість, швидка втома, запаморочення та зниження ефективності тренувального процесу.

Чи потрібно їсти перед тренуванням

Більшість експертів вважають, що помірний прийом їжі перед заняттями приносить більше користі, ніж повна відмова від неї. За 2–4 години до тренування варто спожити страву, що містить складні вуглеводи, помірну кількість білка та мінімум важких жирів.

Таке поєднання забезпечує стабільне надходження енергії без відчуття тяжкості у шлунку.

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Хорошими варіантами можуть бути:

вівсяна каша з ягодами;

рис із куркою;

цільнозерновий тост із яйцем;

грецький йогурт із фруктами;

гречка з нежирною рибою.

Якщо часу до початку занять залишається менше години, достатньо легкого перекусу. Наприклад, банана, невеликої порції йогурту або шматочка цільнозернового хліба.

Що відбувається під час тренування натщесерце

Популярність так званих «голодних» тренувань значно зросла останніми роками. Прихильники цього підходу вважають, що організм починає активніше використовувати жирові запаси.

Проте дослідження, опубліковані в наукових журналах спортивного харчування, показують: хоча окислення жирів справді може збільшуватися під час заняття натщесерце, це не завжди призводить до більшої втрати ваги в довгостроковій перспективі.

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Крім того, відсутність джерела енергії перед інтенсивним навантаженням здатна знижувати продуктивність. Людина часто швидше виснажується, виконує менше вправ і витрачає менше калорій загалом. Особливо небажаними тренування без попереднього прийому їжі можуть бути для тих, хто займається силовими вправами або високоінтенсивними інтервальними програмами.

Чому харчування після тренування не менш важливе

Після завершення заняття організм переходить у фазу відновлення. Саме в цей період починаються процеси регенерації тканин та відновлення запасів глікогену.

Експерти наголошують: після фізичних навантажень особливе значення має достатнє надходження білка. Амінокислоти допомагають відновлювати м’язові волокна, які зазнають мікропошкоджень під час тренувального процесу.

Оптимальними варіантами після занять можуть бути:

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куряче філе з овочами;

омлет із зеленню;

кисломолочний сир;

риба з гарніром;

протеїновий коктейль із фруктами.

Додавання помірної кількості вуглеводів також сприяє швидшому відновленню енергетичних ресурсів.

Чи існує «анаболічне вікно»

Протягом багатьох років спортсмени вважали, що їжу потрібно спожити буквально протягом 30 хвилин після завершення тренування.

Сучасні дослідження свідчать, що таке правило є надто категоричним. Фахівці зазначають: важливішою є загальна кількість білка та інших поживних речовин, отриманих протягом дня.

Водночас відкладати прийом їжі на декілька годин після інтенсивних занять теж не варто. Найкращим рішенням вважається харчування протягом перших двох годин після завершення фізичної активності.

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Що категорично не можна робити

Пропускати харчування після важкого тренування

Організму потрібні ресурси для відновлення. Тривале голодування після інтенсивних навантажень може уповільнювати регенерацію тканин і погіршувати самопочуття.

Переїдати безпосередньо перед заняттям

Велика порція їжі незадовго до тренування часто провокує дискомфорт, важкість у животі та нудоту. Травна система потребує часу для повноцінної роботи.

Вживати багато жирної їжі

Жири перетравлюються повільніше забілки та вуглеводи. Через це перед заняттями варто уникати фастфуду, жирного м’яса та великої кількості смажених продуктів.

Ігнорувати питний режим

Навіть незначне зневоднення може негативно впливати на витривалість, силу та концентрацію. Регулярне вживання води залишається одним із ключових факторів ефективного тренувального процесу.

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Замінювати повноцінний раціон спортивними добавками

Протеїнові коктейлі та інші спортивні продукти можуть бути корисним доповненням, однак вони не здатні повністю замінити збалансоване харчування.

То коли краще їсти — до чи після тренування

Найбільш правильна відповідь — і до, і після. Організму потрібна енергія для ефективної роботи під час фізичних навантажень, а також поживні речовини для відновлення після них.

Якщо тренування заплановане на ранній ранок і повноцінний сніданок неможливий, можна обмежитися легким перекусом. В інших випадках фахівці рекомендують не пропускати прийом їжі перед заняттями та обов’язково подбати про відновлення після них.

Саме такий підхід допомагає підтримувати високий рівень енергії, покращувати спортивні результати та досягати поставлених цілей без шкоди для здоров’я.

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