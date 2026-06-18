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Астрологічний прогноз на 18 червня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.
Ці місячні доби мають такі характеристики:
Астрологічна порада дня: обіцяютьуспіх у будь-яких справах — як ділових, так і фінансових — а також у вирішенні побутових питань.
Символ дня: Вибір між добром і злом.
Стихія дня: Дерево .
Щасливе число дня: 4 .
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.
Щасливі камені дня: амазоніт , зелений нефрит, сардонікс.
За яку частину тіла відповідає: гортань .
Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть перейти у хронічну стадію або призвести до серйозних ускладнень, тому зволікати з лікуванням не можна. Хірургічне втручання можна проводити лише у разі крайньої необхідності.
Харчування протягом дня: харчуватися слід ситно, але бажано відмовитися від калорійних продуктів і м’яса.
Зачіска дня: заборонено будь-які маніпуляції з волоссям, оскільки вони можуть спричинити проблеми з горлом і гортанню.
Сьогоднішні дачні роботи: потрібно поливати та підгодовувати рослини.
Магія та містика дня: енергетика дня сприятлива для ритуалів, що допомагають зняти порчу, накладену на домашні справи та торгівлю.
Денні сни: сни цієї ночі свідчать про можливі труднощі, які, однак, вдасться подолати.
Табу дня: дуже важливо утриматися від спілкування з незнайомими людьми — це може призвести до найнепередбачуваніших наслідків.
Цитата дня: «Інформація — кисень сучасного світу» (Рональд Рейган).
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