ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіака, які не реагують на чужу критику

У кожного з нас своє ставлення до чужої критики, яке визначається, насамперед, характером.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І поки одні переймаються через кожне недобре слово, почуте від оточуючих, інші просто не звертають на це уваги. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не реагують на чужу критику.

Близнята

Близнята часто змінюють свою думку щодо того чи іншого об’єкта, і власна особа в цьому сенсі — не виняток. Незважаючи на те, що з цього приводу у них існує щонайменше дві точки зору, обидві вони справді доповнюють одна одну — вони категорично не допускають критики щодо своєї особи.

Водолій

Водоліям у більшості випадків, хоч оточуючим і важко в це повірити, байдуже, що про них говорять. Вони можуть критикувати їх, як завгодно — хоч прямо, хоч завуальовано, представники цього знака лише знизують плечима: для них головне — досягти своєї мети, а все інше не має жодного значення.

Лев

Леви, як представники найвпевненішого знака Зодіаку, щиро не розуміють, як можна критикувати таку досконалість, як вони. Почувши чиїсь уїдливі зауваження на свою адресу, вони, як правило, пояснюють їх банальною заздрістю і, треба це визнати, часто мають рацію — до них дійсно далеко не всі можуть дотягнутися.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie