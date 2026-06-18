- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіака, які не реагують на чужу критику
У кожного з нас своє ставлення до чужої критики, яке визначається, насамперед, характером.
І поки одні переймаються через кожне недобре слово, почуте від оточуючих, інші просто не звертають на це уваги. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не реагують на чужу критику.
Близнята
Близнята часто змінюють свою думку щодо того чи іншого об’єкта, і власна особа в цьому сенсі — не виняток. Незважаючи на те, що з цього приводу у них існує щонайменше дві точки зору, обидві вони справді доповнюють одна одну — вони категорично не допускають критики щодо своєї особи.
Водолій
Водоліям у більшості випадків, хоч оточуючим і важко в це повірити, байдуже, що про них говорять. Вони можуть критикувати їх, як завгодно — хоч прямо, хоч завуальовано, представники цього знака лише знизують плечима: для них головне — досягти своєї мети, а все інше не має жодного значення.
Лев
Леви, як представники найвпевненішого знака Зодіаку, щиро не розуміють, як можна критикувати таку досконалість, як вони. Почувши чиїсь уїдливі зауваження на свою адресу, вони, як правило, пояснюють їх банальною заздрістю і, треба це визнати, часто мають рацію — до них дійсно далеко не всі можуть дотягнутися.
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на червень 2026 року для всіх 12 знаків
Найнебезпечніші дні червня 2026 року: що нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться з 30 червня і кому пощастить найбільше