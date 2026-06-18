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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
691
Час на прочитання
2 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні слід спрямувати невдоволення собою на вирішення існуючих проблем

Негатив, хоч і без особливої агресії, забарвлюватиме сьогоднішній день у темні тони, через що у нас може виникнути невдоволення собою на всіх рівнях — професійному, особистому, побутовому.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Не варто лякатися відчуття, що ми не відповідаємо власним очікуванням і вимогам; правильніше — спрямувати це відчуття в потрібне — творче — русло.

Сьогодні, 18 червня, представники всіх знаків Зодіаку можуть відчувати невдоволення собою та своїми досягненнями, але трьом із них важливо спрямувати це невдоволення на вирішення існуючих проблем.

Овен

Овни — якщо й не всі, то значна частина представників цього знака — завжди незадоволені своїми житловими умовами, але цього разу у них, схоже, будуть підстави для такого відчуття. Головне — не дивитися навколо зі звичним роздратуванням, а почати діяти, зробивши хоча б перший крок.

Рак

Раки — попри свою звичку ставити сім’ю та дім на перше місце — з найрізноманітніших причин бувають незадоволені саме цією стороною свого життя. Як би не склалася ситуація цього разу, не варто нити й скаржитися, треба приймати рішення — без сумнівів і побоювань.

Козоріг

Козороги, які більшу частину життя присвячують вирішенню ділових і кар’єрних питань, тим не менш, ніколи не бувають ними цілком і повністю задоволені. Сьогодні зірки радять їм не перейматися, а зробити щось — наприклад, змінити роботу і навіть сферу діяльності.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
691
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