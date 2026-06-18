"Хай перейменовують вулиці": українців обурила раптова вимога Польщі передати технології замість літаків

МіГ-29 / © wikipedia.org

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Польща вирішила відкласти передачу Україні обіцяних винищувачів МіГ-29, висунувши нову умову щодо обміну технологіями для створення безпілотників. Така заява Варшави на тлі інших політичних непорозумінь викликала хвилю обурення серед українців у соціальних мережах.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Польща готова передати Україні МіГ-29, але є нюанс

Польська сторона поки що утримується від передавання Україні старих винищувачів МіГ-29, які обіцяли надати на початку 2026 року. У Варшаві пояснюють, що це питання напряму пов’язане з домовленостями між країнами стосовно обміну технологіями.

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Про ситуацію розповів заступник керівника польського оборонного відомства Цезарій Томчик під час виступу на «Радіо ZET». Він підтвердив, що літаки досі перебувають у Польщі, а чинна влада країни їх не відправляла.

МіГ-29 / © Associated Press

«Ми не передали Україні винищувачі МіГ. Нинішній уряд цього не зробив», — сказав він.

За його словами, наразі тривають переговори щодо технологічного партнерства з Києвом, і успішне завершення цього діалогу є головною умовою для постачання винищувачів.

«Ми домовилися з українською стороною про передавання технологій. Якщо це буде узгоджено, справа буде успішною. Діалог триває», — заявив заступник міністра оборони Польщі.

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Також посадовець зауважив, що Варшава прагне розвивати власне виробництво військових дронів. Польща хоче отримати певні можливості для їх використання і готова віддати авіаційну техніку одразу після того, як сторони остаточно підпишуть усі необхідні документи.

Українці обурені позицією Польщі

Заява польського Міноборони про затримку винищувачів через вимогу поділитися технологіями БПЛА спровокувала бурхливе обговорення в соцмережі Threads.

Більшість українських користувачів обурена такою позицією Варшави, вважаючи обмін унікального досвіду сучасної війни на стару радянську техніку нерівноцінним:

«Польська „шляхта“ знову поводиться як істерички — дайте нам новітні технології та безцінний досвід сучасної війни в обмін на запчастини до літаків, яким під 40+ років»;

«То нехай поляки почнуть будувати добросусідські відношення теж. Що ж, будемо сподіватися, що польське міністерство оборони знайде літакам застосування в разі російської агресії проти них самих».

Реакція укранців у Threads / © скриншот

Реакція укранців у Threads / © скриншот

Реакція укранців у Threads / © скриншот

Реакція укранців у Threads / © скриншот

Деякі дописувачі зазначають, що розробки не мають віддаватися задарма, і пропонують Варшаві комерційний або практичний підхід до співпраці:

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«Що значить „не поділився“? Хай купують, як і литовці з естонцями. Звісно є величезний обмін даними за дурно. Але ж не прям все за дурно віддавати. Як і нам далеко не все дають за дурно»;

«Є просте рішення. Сформуйте з польських добровольців підрозділ БПЛА, і нехай переймають досвід. В чому проблема?»

Реакція укранців у Threads / © скриншот

Водночас частина коментаторів закликає до стриманості, нагадуючи про попередню масштабну допомогу від Польщі та застерігаючи від публічних сварок, які грають на руку Кремлю:

«Раптом забуваєте, що раніше вже отримали величезну кількість техніки, зокрема й такі бажані для вас МіГи. Також ігноруєте те, що існувала відповідна домовленість. Україна не виконала умов угоди, тому МіГів немає. Читаючи ваші висловлювання, можна лише схопитися за голову від того, наскільки хибні уявлення стоять за ними. Продовжуймо сваритися, кидаймося одне одному до горла. Путін лише аплодує».

Реакція укранців у Threads / © скриншот

Дехто висловився, що Варшаві необхідно перейменувати Армії Крайової та вибачитися перед українцями.

Реакція укранців у Threads / © скриншот

Скандали між Україною і Польщею продовжуються — останні новини

Український журналіст Віталій Портников назвав загострення у відносинах між Києвом та Варшавою через найменування підрозділу ЗСУ сюрреалістичним, зазначивши, що реакція польського МЗС є лише буденним «політичним сигналом». Він наголосив, що Україна має право враховувати ці зауваження, але не зобов’язана їх виконувати, водночас закликавши українських дипломатів до дзеркальної позиції щодо інших країн.

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Окрім того кандидатка на посаду мера Кракова Маріанна Шрайбер розпочала кампанію з відеоролика, створеного за допомогою ШІ, у якому знімає та викидає прапори України та ЄС біля адмінбудівлі, супроводивши це гаслом про повернення польської ідентичності місту. Публікація цього провокаційного відео у соцмережі X вже викликала широкий резонанс та політичний скандал ще до офіційного старту виборчих перегонів.

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