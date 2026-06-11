Поляки почали гірше ставитися до українців після рішення щодо "героїв УПА"

Україна та Польща / © ТСН

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Понад 50% поляків заявили, що рішення президента Володимира Зеленського надати підрозділу назву «героїв УПА» негативно вплинуло на їхнє ставлення до України. Найкритичнішими виявилися чоловіки та молодь до 24 років.

Про це свідчать результати опитування, проведеного SW Research для rp.pl.

У межах опитування респондентів запитали, чи вплинуло рішення Зеленського щодо присвоєння назви «героїв УПА» на їхнє ставлення до України та українців.

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«Моє ставлення до України та українців покращилося» — з такою тезою погодилося 4,5% учасників опитування.

Водночас 51,9% респондента зазначили, що їхнє ставлення до України та українців стало гіршим.

Для 31,9% опитаних це рішення не мало жодного впливу на їхнє сприйняття України та українців.

Ще 11,7% учасників дослідження не змогли визначитися з відповіддю.

Як зазначила старша менеджерка проєктів SW Research Юстина Собчак, рішення Зеленського частіше негативно позначалося на ставленні до України та українців серед чоловіків (59%), ніж серед жінок (46%).

Якщо розглядати віковий розподіл, то найчастіше погіршення ставлення декларували молоді люди віком до 24 років (56%). Подібну позицію висловили майже шість із десяти опитаних із професійно-технічною освітою (57%), а також 58% респондентів із доходом до 3000 злотих «на руки».

Найвищий рівень негативних оцінок зафіксовано серед мешканців міст із населенням від 100 до 199 тис. осіб — таку думку поділяють 63% опитаних.

Скандал між Україною і Польщею — останні новини

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава підтримує вступ України до ЄС, але наполягає на дотриманні європейських правил та врахуванні своїх інтересів. Політик закликав Київ до емпатії в історичних питаннях, зокрема щодо ролі УПА, наголосивши, що ігнорування польської чутливості є неприпустимим. Також Туск заявив, що Варшава не визнаватиме домовленостей щодо майбутнього України, ухвалених без її участі.

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Туск також заявив, що зміна маршруту подорожей Зеленського, який замість польського Жешува скористався аеропортом у Кишиневі, не є політичним сигналом. За словами польського прем’єра, Варшава не втручається у логістику українського президента, а Жешув продовжує працювати у звичайному режимі.

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