«Швидка» забрала його з мосту»: щемлива історія киянина, який через борг за воду залишився без житла

Киянина Івана Берестецького позбавили квартири після того, як він накопичив борг за спожиту воду — тепер він у лікарні. Колаж ТСН.ua, фото пенсіонера: OBOZ.UA

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Днями в інформпросторі набула резонансу історія про 76-річного киянина Івана Берестецького, який до недавнього часу проживав в однокімнатній квартирі на проспекті Шухевича, але втратив її після того, як ЖБК виставив йому борг за комуналку на шалену суму — більше, ніж 870 тис. гривень.

Як розповіла у коментарі для ТСН.ua народна депутатка, очільниця парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, якимось чином цей дідусь днями опинився у лікарні і, відповідно, тепер не має власного житла, куди зміг би повернутись після виписки. Вчора Третьякова написала з цього приводу заяву-депутатське звернення до голови Нацполіції Івана Вигівського. Крім того, у своїй заяві до Нацполіції народна депутатка ставить питання і про обставини примусового виселення пенсіонера невідомими цивільними особами, і про долю його майна.

«Зранку 17 червня до Івана Берестецького поїхали соціальні служби. Він — одинак, у нього скрутне фінансове становище. Щодо його заборгованності за комуналку можу сказати наступне: більша частина боргу — за воду. Але я не вірю у ті цифри, які виставляють монополісти, тому має бути аудит цієї заборгованності. Мені здається, що на цього дідуся «повісили» всю заборгованність по воді, всю заборгованність, яку має будинок. Ця багатоповерхівка — дуже велика. Наприклад, у цього дідуся була квартира №384. У цього чоловіка, зважаючи на його вік, недостатньо здоров’я та знань для того, щоб розбиратися зі всіма рахунками. Скоріш за все, у нього мінімальна пенсія, тому як все життя він працював на м’ясокомбінаті. Людина була кинута сам на сам зі своїми проблемами. Такі люди є під прицілом у криміналітета, який пильнує, шукаючи одинаків. Конституція не дозволяє забирати у людини єдине житло. Якщо навіть суд забирає житло, то має бути надане альтернативне», — розповіла нам Галина Третьякова.

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Своєю чергою, заступниця голови КМДА Марина Хонда нам повідомила, що станом на сьогодні з’ясовано, що Іван Берестецький перебуває у лікарні.

«Ми його розшукали, встановлюється діагноз, справою займається поліція. Найближчим часом він буде перебувати у лікарні», — повідомила вона нам.

Як з’ясував ТСН.ua, пенсіонер Іван Берестецький дійсно перебуває у лікарні №8, в одному з терапевтичних відділень.

За даними лікаря, чоловіка госпіталізувала «швидка» з моста на проспекті Степана Бандери.

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«Його загальний стан стабільний, чоловік ходить, їсть, почуває себе нормально. Зазвичай такі хворі у нас перебувають тиждень. Проблема в іншому — куди його виписувати. Його привезла «швидка», зазначається, що забрали його з моста. Хтось викликав «швидку», — розповів нам лікар Денис Стеблей.

Також він додав, що після того, як дізнався про вкрай складні життєві обставини пацієнта, про те, що йому фактично нікуди повертатись, буде шукати можливість знайти для нього заклад, який би забезпечив для Івана Берестецького комфортну старість.

Як також стало відомо, за даними даними видання OBOZ.UA, після того, як квартиру виставили на аукціон на 1 млн. гривень, її купив 30-річний рієлтор та перепродає зараз за 1 млн. 800 тис.

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