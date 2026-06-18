Мовний скандал навколо Приходько: філологиня поставила крапку у питання щодо "киевского русского"

Мовний скандал навколо Анастасії Приходько

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Українська співачка Анастасія Приходько потрапила у центр гучного скандалу через свої висловлювання щодо мовного питання.

На заяву виконавиці про користування так званою «київською російською» різко та аргументовано відреагувала відома українська мовознавиця Аліна Острозька.

Хвилю обурення в мережі спровокував пост артистки у соцмережах, де вона вирішила зухвало звернутися до аудиторії.

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«Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском язике. Вопроси?» — написала виконавиця.

Філологиня Аліна Острозька наголосила, що в жодних мовознавчих джерелах немає навіть згадки про існування такої мови.

«Немає жодних мовознавчих, наукових джерел, які б класифікували це явище як окрему мову. Те саме про „одесский“ чи „харьковский язики“. Бо будь-які регіональні відмінності мовлення не є підставою для виокремлення самостійної мови», — пояснила Аліна.

Різниця між російською мовою, якою користуються в Україні, та тією, якою говорять у Росії, є абсолютно неістотною і навіть меншою, ніж між діалектами всередині самої Росії. За словами експертки, це звичайна російська мова з певними регіональними особливостями.

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Мовознавиця переконана, що такі заяви є звичайною спробою виправдати використання мови країни-агресора та штучно надати їй якогось привілейованого чи особливого статусу.

«Тому, Анастасіє, це просто ваша спроба надати російській мові якогось особливого статусу. А це розмиває українську ідентичність. Маскує історичний контекст мовного тиску, заборон, репресій та зросійщення. Тому не робіть так, будь ласка», — зазначила мовознавиця.

Мовний скандал навколо Анастасії Приходько — що відомо

Раніше Анастасія Приходько дала різку відповідь критикам, які дорікають їй за вибір мови, наголосивши, що не вважає це питання визначальним для патріотизму. Співачка зазначила, що щоденні запитання про мову вже стали для неї звичним фоном, а своє роздратування вона пояснила прикладами подвійних назв речей, як-от «велосипед» і «біцікль» чи «гвинтокрил» і «коптер».

Також співачку різко розкритикував шоумен Андрій Бєдняков через її публікацію в Threads, де назвала російську, якою послуговується в побуті, «київською російською мовою».

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