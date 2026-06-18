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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
960
Час на прочитання
2 хв

Небо над Москвою "закривають": у Кремлі паніка через українські дрони, почались обмеження

Кремль визнав неспроможність захистити власний тил від українських повітряних атак і закриває небо для цивільної авіації навколо столиці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Український безпілотник

Український безпілотник / © скриншот з відео

Росія змушена масово обмежувати польоти цивільної авіації над Москвою та ще низкою областей через успішну і масштабну кампанію українських повітряних ударів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті.

За даними аналітиків, державний регулятор «Росавіація» на вимогу Міністерства оборони РФ запровадив нові жорсткі обмеження, які почнуть діяти з 20 червня. Відтак, легким та надлегким літакам заборонять підніматися в повітря на висоті від 0 до 5200 метрів.

Зона «закритого неба» охоплює величезну територію:

  • Москву та більшу частину Московської області;

  • Частини Рязанської, Тульської та Калузької областей;

  • Частини Тверської, Ярославської та Володимирської областей.

Експерти ISW нагадують, що це вже не перша спроба окупантів захиститися від українських безпілотників — подібні обмеження (до 5100 метрів) вже запроваджувалися в московській зоні з 1 червня 2026 року.

В Інституті вивчення війни констатують: Росія наразі не здатна захистити свій тил від українських засобів ураження, тож посилення заборон на польоти — це запізніла спроба Кремля хоч якось знизити постійну загрозу від далекобібних дронів України.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня Москву та низку російських регіонів атакували безпілотники. На тлі повітряної загрози федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація) повідомило про суттєві перебої у роботі цивільної авіації. Зокрема, аеропорт Домодєдово тимчасово припинив приймати та відправляти рейси. У двох інших ключових аеропортах російської столиці — Внуково та Шереметьєво — були введені тимчасові обмеження на польоти. Також повідомляється, що аеропорти Казані та Бугульми тимчасово не приймають літаки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
960
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