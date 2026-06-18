Небо над Москвой "закрывают": в Кремле паника из-за украинских дронов, начались ограничения

Украинский беспилотник / © скриншот с видео

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Россия вынуждена массово ограничивать полеты гражданской авиации над Москвой и рядом областей из-за успешной и масштабной кампании украинских воздушных ударов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем свежем отчете.

По данным аналитиков, государственный регулятор «Росавиация» по требованию Министерства обороны РФ ввел новые жесткие ограничения, которые начнут действовать с 20 июня. Следовательно, легким и сверхлегким самолетам запретят подниматься в воздух на высоте от 0 до 5200 метров.

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Зона «закрытого неба» охватывает огромную территорию:

Москву и часть Московской области;

Части Рязанской, Тульской и Калужской областей;

Части Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

Эксперты ISW напоминают, что это уже не первая попытка окупантов защититься от украинских беспилотников — подобные ограничения (до 5100 метров) уже вводились в московской зоне с 1 июня 2026 года.

В Институте изучения войны констатируют: Россия пока не способна защитить свой тыл от украинских средств поражения, поэтому ужесточение запретов на полеты — это запоздалая попытка Кремля хоть как-то снизить постоянную угрозу от дальнобойных дронов Украины.

Напомним, в ночь на 18 июня Москву и ряд российских регионов атаковали беспилотники. На фоне воздушной угрозы федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) сообщило о существенных перебоях в работе гражданской авиации. В частности, аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять рейсы. В двух других ключевых аэропортах российской столицы — Внуково и Шереметьево — были введены временные ограничения на полеты. Также сообщается, что аэропорты Казани и Бугульмы временно не принимают самолеты.

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