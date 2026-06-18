"Азов" возвращается в Мариуполь: открывают новый этап борьбы за оккупированный город

Военный "Азов" / © "Азов"

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После обороны Мариуполя в 2022 году восстановленный и расширенный "Азов" снова сосредотачивает внимание на городе и российской логистике в оккупированных районах. Подразделение наносит удары по объектам, которые помогают Москве удерживать контроль над югом Украины и поставлять войска на фронт.

Об этом пишет Reuters.

На прошлой неделе беспилотники Первого корпуса "Азов" атаковали стратегический морской порт в Мариуполе. Целями стали электрические подстанции, ремонтные базы и находящееся под санкциями судно. В результате атаки в порту исчезло электроснабжение.

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Reuters сообщает, что смогло подтвердить место съемки части видео атаки, обнародованного корпусом.

"Азов" готовит новые операции

Начальник штаба Первого корпуса "Азов" полковник Арсен Дима заявил Reuters, что подобных операций будет больше. По его словам, подразделение хочет продемонстрировать свои возможности, технологии и планирование.

В то же время Дима признал, что вытеснение россиян из Мариуполя, расположенного примерно в 120 км от почти неизменной линии фронта, — это долгосрочная задача.

"Если на это понадобится 20 лет, мы потратим 20 лет на планирование, ожидание, подготовку. Но когда придет время, мы должны быть готовы. Я верю, что мы его вернем", - сказал он.

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По словам Димы, это "только вопрос времени".

Удары по Мариуполю и дорогам снабжения

Атака по порту произошла в нескольких километрах от разрушенного металлургического завода, где бойцы "Азова" и другие украинские военные держали оборону во время российской осады Мариуполя в 2022 году.

Перед этим в течение нескольких месяцев "Азов" наносил удары по важным автодорогам на оккупированных территориях Донецкой области, в частности в районе Мариуполя. Эти действия являются частью системной попытки нарушить российские линии снабжения.

На обнародованном видео корпусе видно, как дроны атакуют российскую военную технику на дорогах и трассах вокруг Донецка. В другом видео от 8 мая показаны кадры из дрона над центром Мариуполя и поврежденным комбинатом "Азовсталь".

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"Азов уже патрулирует свой родной город Мариуполь. Из воздуха - пока", - говорилось в сообщении подразделения.

Зачем Украине бить по логистике РФ

По словам офицера корпуса из беспилотников, в рамках украинской кампании ударов на средней дальности главная цель "Азова" - перекрыть поставки российских грузов, прежде всего горючего, из России через ключевые узлы, в частности Мариуполь и Донецк.

Он отметил, что постоянное движение грузовиков по открытым дорогам сложно защищать.

"Скрыть цистерну с горючим невозможно. Это просто нереально", - сказал офицер.

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Среди атаковавших украинские силы маршрутов — трасса М14, соединяющая Мариуполь с российским Ростовом, трасса Н20 в направлении Донецка и кольцевая дорога вокруг Донецка.

Украинские военные также усиливают удары по логистическим объектам вдоль оккупированного Россией "сухопутного моста" на юге Украины, соединяющего РФ с Крымом. Это уже приводило к проблемам горючего на полуострове.

Как это влияет на российскую армию

Эксперт Центра новой американской безопасности Франц-Штефан Гади заявил, что удары "Азова" имеют не мгновенный, а накопительный эффект. Они заставляют российскую армию рассредоточивать технику, делать более длинные объезды и чаще передвигаться ночью.

С течением времени это снижает наступательный темп, который Россия может поддерживать на поле боя.

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В то же время российские войска продолжают давить на Донетчине и приближаются к Константиновке — одному из важных узлов так называемого крепостного пояса области. Российские дроны также атакуют украинскую логистику.

Несмотря на это, общий темп продвижения РФ в последние месяцы замедлился, а украинские силы отвоевали часть территорий на отдельных участках фронта.

Какие дроны использует "Азов"

Одним из ключевых средств корпуса является дрон Hornet с поддержкой искусственного интеллекта. Его разработала американская оборонно-технологическая компания Perennial Autonomy, принадлежащая бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту.

По словам аналитика Роба Ли, операторы "Азова" модифицировали эти дроны, установив терминалы Starlink, чтобы увеличить их начальную дальность в 100 км.

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“За многие усовершенствования Hornet отвечал именно “Азов”, – сказал он.

Возвращение пленных остается приоритетом

Дима заявил, что удары по дорогам в Мариуполь и с него должны помочь достичь одной из ключевых целей — ускорить завершение боевых действий и добиться освобождения более 700 бойцов "Азова" из российского плена.

Украина настаивает на обмене пленных по формуле "всех на всех" как на одном из центральных элементов любой мирной договоренности.

Командир корпуса Денис Прокопенко ранее заявлял, что увольнение собратьев является его личным приоритетом и "делом чести".

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Сегодня Азов формально входит в состав Национальной гвардии и, по оценкам аналитиков, является одним из ведущих украинских формирований в сфере применения беспилотников. По данным подразделения, корпус расширился до шести бригад, полка беспилотников и подразделения специального назначения, а его численность составляет десятки тысяч военных.

Ранее сообщалось, что российские военкоры бьют тревогу, ведь зоны, ранее считавшиеся безопасными, превратились в ловушки. Системы РЭБ оказываются бессильными против новых беспилотников, что позволяет украинским силам, в частности, бойцам 1-го отряда Нацгвардии «Азов», свободно уничтожать бензовозы и военные грузовики вблизи оккупированного Мариуполя.

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