Украинцам доплатят до пенсии почти 1300 грн: кто именно сможет получить надбавку

Деньги. / © Национальный банк Украины

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Украинские пенсионеры могут увеличить размер ежемесячных выплат благодаря надбавкам и доплатам, предусмотренным при определенных жизненных обстоятельствах. 2026 отдельные категории граждан имеют право на дополнительную сумму к пенсии — 1 290 грн.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Отмечается, что право на надбавку имеют пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи. Речь идет о лицах, получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности, но не работающих.

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Прибавку начисляют неработающим пенсионерам из числа военнослужащих (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, если они содержат нетрудоспособных членов семьи.

Претендовать на дополнительную сумму можно при условии, что у родных на иждивении:

отсутствует обычная пенсия;

нет социальной помощи лишенным права на пенсию;

отсутствуют социальные выплаты для лиц с инвалидностью;

нет помощи лицам с инвалидностью с детства/детям с инвалидностью;

отсутствует помощь для детей (для одиноких матерей).

«Надбавка назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность», — говорится в разъяснении.

Таким образом, сейчас размер доплаты составляет 1 297 грн, ведь прожиточный минимум вырос от 2 361 грн до 2 595 грн.

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Как оформить такую надбавку

Для оформления надбавки необходимо предоставить пакет документов:

паспорт,

идентификационный код,

подтверждение родственных связей (паспорт/о браке, судебное решение/свидетельство о рождении);

справки о содержании и совместном проживании,

документы об отсутствии трудовой деятельности,

документ с подтверждением факта отсутствия у лица работы/деятельности, способного давать доход, и несения военной службы.

Пенсия в Украине — последние новости

С 1 июля в Украине изменится размер пенсий для граждан, возраст которых достиг 70, 75 или 80 лет. Доплата будет разной, зависимой от возраста. Обращаться в органы Пенсионного фонда для оформления таких выплат не нужно.

Также в июле некоторые украинцы могут получать пенсию в размере 16 500 грн. Речь идет об отдельных участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым из-за катастрофы была установлена инвалидность.

Кроме того, период ухода за ребенком может влиять не только на общий страховой стаж, но и право выхода на пенсию. В стаж засчитывается отпуск по уходу за ребенком до трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с работодателем.

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